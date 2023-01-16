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Son 5 yılın en kötü kazası! Nepal'de 72 kişiyi taşıyan uçak düşmüştü: 68 kişi öldü, 4 kişi aranıyor!

Nepal'in merkezindeki Pokhara bölgesinde dün 72 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düşmüştü. Paylaşılan son bilgilere göre kazada, 68 kişi hayatını kaybetti, 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Diğer yandan Reuters, kazanın son 5 yıl içinde meydanan gelen en kötü kaza olduğunu aktardı

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HABERTURK.COM / Reuters
  • Son 5 yılın en kötü kazası! Nepal'de 72 kişiyi taşıyan uçak düşmüştü: 68 kişi öldü, 4 kişi aranıyor! - Dünya haberleri

    Nepal'in merkezindeki Pokhara bölgesinde, 68 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağının dün düştüğü bildirilmişti.

     

     
  • Son 5 yılın en kötü kazası! Nepal'de 72 kişiyi taşıyan uçak düşmüştü: 68 kişi öldü, 4 kişi aranıyor! - Dünya haberleri

    Başkent Katmandu'dan Pokhara'ya gitmek üzere havalanan Yeti Hava Yollarına ait "ATR 72" tipi yolcu uçağı, Seti Nehri Vadisi yakınında düştü.

     
  • Son 5 yılın en kötü kazası! Nepal'de 72 kişiyi taşıyan uçak düşmüştü: 68 kişi öldü, 4 kişi aranıyor! - Dünya haberleri

    Himalayalarda son 30 yılda yaşanan en ölümcül uçak kazası olarak nitelendirilen kazada, 68 kişi hayatını kaybetti, 4 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
  • Son 5 yılın en kötü kazası! Nepal'de 72 kişiyi taşıyan uçak düşmüştü: 68 kişi öldü, 4 kişi aranıyor! - Dünya haberleri

    Nepal'de ulusal yas ilan edildi, kazayı araştırmak için acil bir komite kuruldu. 
  • Son 5 yılın en kötü kazası! Nepal'de 72 kişiyi taşıyan uçak düşmüştü: 68 kişi öldü, 4 kişi aranıyor! - Dünya haberleri

    Diğer yandan uçakta 5 Hindistan, 4 Rusya, 2 Güney Kore ve 53 Nepal vatandaşının yanı sıra İrlanda, Avustralya, Arjantin ve Fransa vatandaşları da vardı.
  • Son 5 yılın en kötü kazası! Nepal'de 72 kişiyi taşıyan uçak düşmüştü: 68 kişi öldü, 4 kişi aranıyor! - Dünya haberleri

    Kaza mahallinde bazı yolcuların cansız bedenlerine ulaşılırken, bir süre can kaybının 68'e çıktığı bildirildi.
  • Son 5 yılın en kötü kazası! Nepal'de 72 kişiyi taşıyan uçak düşmüştü: 68 kişi öldü, 4 kişi aranıyor! - Dünya haberleri

    Nepal'de 2000'den bu yana helikopter ve uçak kazalarında 350'den fazla kişi hayatını kaybetti. Dünyada 14 yüksek dağın 8'ine ev sahipliği yapan Nepal'de hava koşulları ani değişiklikler gösterebiliyor bu da tehlikeli durumlara yol açıyor. 
  • Son 5 yılın en kötü kazası! Nepal'de 72 kişiyi taşıyan uçak düşmüştü: 68 kişi öldü, 4 kişi aranıyor! - Dünya haberleri
  • Son 5 yılın en kötü kazası! Nepal'de 72 kişiyi taşıyan uçak düşmüştü: 68 kişi öldü, 4 kişi aranıyor! - Dünya haberleri

*Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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