Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 93. kez gerçekleşen Akademi Ödülleri'nde, Oscar kazananlar kadar kırmızı halı geçişleri de ilgi gördü. Pandemi nedeniyle az sayıda kişinin katıldığı tören, geçmişteki yıllara nazaran daha sönük geçse de kırmızı halı seremonisi her zaman olduğu gibi gösterişliydi.