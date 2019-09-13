Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünya

Son dakika... ABD Başkanı Trump'tan İran ve İsrail açıklaması

AA

Son dakika haberi... ABD Başkanı Trump, İsrail'in son iki yıldır Beyaz Saray ve Washington'daki kritik kurumların çevresine yerleştirdiği istihbarat cihazlarıyla kendisini ve ekibini dinlediği iddiasını "Bunun doğru olduğuna inanmıyorum, ama her şey mümkün" ifadeleriyle yanıtladı. Trump, İran ile ilgili görüşme talebi iddiaları hakkında ise "İran'ın bizimle görüşmek istediğini söyleyebilirim" diye konuştu

Trump'tan İran ve İsrail açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentine hareket etmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Son günlerde sık sık İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşebileceğini dile getirdiğinin hatırlatılması üzerine Trump, "Size İran'ın bizimle görüşmek istediğini söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Trump, bir başka soru üzerine de John Bolton'dan boşalan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığı koltuğuna Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu düşünmediklerini söyledi.

AA'nın haberine göre; Bolton'ın koltuğu için dün 5 adayı değerlendirdiklerini belirten Trump, bugünkü açıklamasında bu sayının 15 olduğunu kaydetti.

İSRAİL'İN CASUSLUK YAPTIĞI İDDİALARINA YANIT

Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinin kolay bir iş olduğunu savunan Trump, "Bu işin neden kolay olduğunu biliyor musunuz? Çünkü bütün kararları ben alıyorum ve sizin çalışmanıza gerek kalmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, İsrail'in son iki yıldır Beyaz Saray ve Washington'daki kritik kurumların çevresine yerleştirdiği istihbarat cihazlarıyla kendisini ve ekibini dinlediği iddiasını ise "Bunun doğru olduğuna inanmıyorum, ama her şey mümkün." ifadeleriyle yanıtladı.

Öte yandan Trump, Kuzey Kore ile yeniden görüşmeye açık olduğunun sinyalini de verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD yönetimi 11 Eylül saldırısının faillerinden Suudi yetkilinin kimliğini paylaşacak
DÜNYAABD'den Suudilere kötü haber! O isim açıklanacak...
ABD'den Suriye'ye asker sevkiyatı iddiası
DÜNYAABD'den Suriye'ye asker sevkiyatı iddiası
ABD Dışişleri Sözcüsü 'Diyarbakır anneleri' sorusunu geçiştirdi
DÜNYAABD Dışişleri Sözcüsü o soruyu geçiştirdi
Google 965 milyon avro vergi cezası ödeyecek
DÜNYAGoogle'a dev vergi cezası
Trump'tan Bolton için 'O beni engelliyordu' yorumu
DÜNYATrump'tan Bolton'a sert sözler
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan 'ABD casusu' açıklaması
DÜNYARusya Dışişleri'nden 'ABD casusu' açıklaması
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: BM komisyonunun bulgularını kabul etmiyoruz
DÜNYAABD'den "BM'nin savaş suçu" raporuna cevap
'İsrail Trump ve ekibini dinledi' iddiası
DÜNYA'İsrail Trump ve ekibini dinledi' iddiası
Fransa’da yargılanan Suudi Prensese 10 ay hapis cezası
DÜNYASuudi Prensese Fransa'da hapis
Maas: AB, mülteciler konusundaki yükümlülüklerini yerine getirecek
DÜNYAMaas: AB, mülteciler konusundaki yükümlülüklerini ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X