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Son dakika: Afrin Harekatı'na katılmıştı! "FETÖ'cüyüm" diyerek teslim oldu

Suriye'nin Afrin kırsalında gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Üsteğmen Esabil Y., üstlerine 'FETÖ'cüyüm' diyerek teslim oldu. Esabil Y., sorguda 100 şüphelinin ismini verdi. Soruları çalan 100 şüphelinin yakalandığı belirtiliyor. Daha önce de Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’in Kara Kuvvetleri Komutanlığı dönemindeki koruması Burak Akın 'FETÖ'cüyüm' diyerek itiraflarda bulunmuştu

10.10.2018 - 10:23 | Güncelleme:

Zeytin Dalı Harekatında görevli Jandarma Üsteğmen Esabil Y.’nin, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’in koruması Burak Akın gibi teslim olduğu ortaya çıktı. Üstlerine “FETÖ’cüyüm” diyerek teslim olan Y., astsubaylıktan subaylığa geçiş sınav sorularını örgütün verdiğini itiraf etti, mahrem imamlarını teşhis etti. Yapılan incelemede, Y.’nin yanı sıra yaklaşık 100 şüpheli daha belirlendi.

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’in Kara Kuvvetleri Komutanlığı dönemindeki koruması Burak Akın, itirafları sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’in Kara Kuvvetleri Komutanlığı dönemindeki koruması Burak Akın, itirafları sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yeni Şafak’ın haberine göre; FETÖ üyeleri çözülmeye devam ediyor. Jandarma Üsteğmen Esabil Y., Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in Kara Kuvvetleri Komutanı olduğu dönemde koruma müdürü olan eski Yüzbaşı Burak Akın gibi teslim oldu. Üstlerine "Ben FETÖ üyesiyim" diyerek itirafçı olan Burak Akın gibi Esabil Y. de üstlerine “FETÖ üyesi” olduğunu söyledi.

KOMUTANLARINA SÖYLEDİ

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde üsteğmen rütbesinde görevli Esabil Y., TSK'nın Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatında görevlendirildi. Bu sırada Y., komutanlarına FETÖ bağlantısını anlatmak istediğini belirterek teslim oldu. Daha sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı çıkarılarak sorguya alındı.

"TALEBE MESULÜYDÜM"

FETÖ ile irtibatının Marmara Üniversitesi'nde okuduğu sırada başladığını anlatan Esabil Y., 3 ayrı örgüt evinden sorumlu talebe mesullüğü yaptığını söyledi. Örgüt içerisinde "Emrah" kod adını kullandığını da aktaran Y., örgütün telkinleri sonucu askerlik mesleğine yöneldiğini belirtti.

3 YIL BOYUNCA SORULARI VERDİLER

Mesleğe başladıktan sonra astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavlarına girdiğini kaydeden Esabil Y., örgüt tarafından sınav sorularının kendisine verildiğini itiraf etti. 2011 ile 2013 arasındaki astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavlarına girdiğini ifade eden Y., "2011 yılında soruyu veren kişiyi hatırlamıyorum. 2012 yılının ocak ayında yapılan sınavdan bir gün önce Ankara Elvankent'teki evime Şahin Ağzıtemiz geldi. A-4 kağıda basılı bilgisayar çıktısı halinde 80 soru ve cevabı bana verdi. Bu soruları yaklaşık 1 saat inceledim. Sınavda çıkan 100 sorudan 80'i bana bir gün önce gösterilen soruların aynısıydı. Yazılı aşamasından geçmiştim ama mülakat aşamasında elendim” dedi.

ÜÇÜNCÜDE SUBAY OLDU

Y., Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli olduğu 2013 yılında kendisiyle Özkan Çetin isimli mahrem imamın ilgilendiğini söyledi. Esabil Y., yine 2013 yılında girdiği astsubaylıktan subaylığa geçiş sınav sorularının Özkan Çetin tarafından kendisine verildiğini belirtirken, bu sınavın ardından yapılan mülakatı geçerek subay olduğu vurguladı.

İMAMLARI TEŞHİS ETTİ

Esabil Y., daha sonra mahrem imamlar Şahin Ağzıtemiz ile Özkan Çetin'i fotoğraflarından teşhis etti. Her iki imam da yakalanarak tutuklandı. Özkan Çetin, savunmasında, sınav sorularını verdiği Esabil Y.'yi tanımadığını iddia etti. Diğer mahrem imam Şahin Ağzıtemiz de FETÖ bağlantısını inkar etti. Ancak Ağzıtemiz'in örgütün kripto haberleşme programı ByLock'u kullandığı da belirlendi.

SORU ÇALAN 100 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ankara Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 2011 ile 2013 yılları arasında yapılan astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavını mercek altına aldı. Soruşturmada, Y.’nin yanı sıra şüpheli sayısının 100’e ulaştığı öğrenildi. Öte yandan, astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavlarıyla ilgili yapılan bir ihbar da soruşturma dosyasına girdi. Buna göre, Jandarma Genel Komutanlığı’nda teğmen olarak görev yapan A.K., 2012-2014 yılları arasında girdiği sınavlardan yüksek puan almasına rağmen mülakatta elendiğini, 2010 yılından sonra bu sınavlara giren pek çok kişinin FETÖ’den yargılandığı ve meslekten ihraç edildiğini aktardı.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 dakika önce
    eee okadar zaman sonra günah mi cikarmista teslim olmuş
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