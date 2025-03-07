Ahmet Özer hakkındaki iddianame kabul edildi
Görevden alınan CHP Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianame kabul edildi. Özer, önümüzdeki günlerde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
Giriş: 07.03.2025 - 13:28 Güncelleme: 07.03.2025 - 13:49
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