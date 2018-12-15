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AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan, Habertürk'te yayınlanan Açık ve Net'te Kübra Par'ın konuğu oldu. Gençlik kollarından beri siyaset yaptığı CHP'den AK Parti'ye neden geçti? 'HDP seçmeni de benim tabanım' sözü ile ne demek istedi? Kübra Par sordu, Savcı Sayan yanıtladı.
'AGRI'YI KAZANIRIM' İDDİASI?
Sayan, "Bizim oradaki nüfus ve göçten dolayı bir milletvekilimiz düştü. Sonra MHP aldı. Orada bizim bir eksikliğimiz vardı. Orada yatırımlar yapılıyor, buna rağmen yapılamıyorsa, orada sosyolojik bir şey vardır. 'Hiç yanlış yapılmadı' dersek kendimizle çelişiriz." dedi.
KAYYUM ATAMASI NE DEĞİŞTİRDİ?
Savcı Sayan, "Ben ve Süleyman bey Ağrı'da yarışırsak belki Süleyman bey beni geçecek. Halk onu seviyor." diye konuştu.
"Akil insanlar hep AK Partili değildi" diyen Sayan, "Hayatında Kürt görmemiş akil adam sorun çözemez. Akil adam bölgeden olmalıydı." ifadesini kullandı.
Sayan, "Doğu'dan birisi Batı'ya geldiğinde oradaki iletişimi sağlam şekilde sağlayabilsin. Bütün okullarda zorunlu Kürtçe dersi olsun. Çocuklar İngilizce öğreneceğine Kürtçe öğrensin" diye konuştu.
YENİ BİR ÇÖZÜM SÜRECİ BAŞLAMALI MI?
Savcı Sayan, çözüm sürecine ilişkin bir soruya, "Türkiye'nin gelişmesini istemeyenler sabote etti. Bundan sonra ben olabileceğine inanmıyorum. Birileri bunu sürekli kötü amaçla kullanıyor. Buradaki amaç birlik, beraberlik olmalıydı. PKK bunu sabote etti. Onun dışında daha sağlam yapılar oluşturulabilir" yanıtını verdi.
NEDEN CHP'DEN AYRILIP AK PARTİ'YE GEÇTİ?
Sayan AK Parti'ye geçiş sürecini şöyle anlattı:
"Ben muhafazakar bir ailede büyüdüm. Düşüncelerim de öyle. Ben CHP ile ideolojik olarak uyuşan biri değildim. Çekirdek ailem CHP'liydi. Bazı insanlar prensipleri için partilerini, bazıları ise partileri için prensiplerini değiştirir. Ben prensiplerim için partimi değiştirdim. Baykal'ın gidişinden sonra yanlış yolda olduğumuzu gördüm. Ben makam, mevki peşinde koşsaydım genel başkan yardımcısı olurdum. Baykal'ın bana emeği var. Baykal yeniden CHP'nin başına geçse dönüp bakmam. AK Parti'ye geçmeme Baykal bir tepki vermedi. 'Benim tercihim Sayın Erdoğan'dır' dedim. Helalleştik ve ayrıldım. Baykal, AK Parti'ye bir çok alanda haksızlık yaptı. CHP, Baykal'dan sonra işgal edildi. Benim ne büyük hayalim Baykal ile Erdoğan'ın bir araya gelmesiydi." dedi.
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