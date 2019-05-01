Alanyaspor, futbolcuların isteğiyle 6 Mayıs Pazartesi akşamı oynanacak Alanyaspor-Konyaspor maçının erteleme talebinin geri çekildiğini ve maça çıkılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelerini kullanıldı: "Futbolcularımız, 6 Mayıs Pazartesi günü oynanacak Konyaspor maçının ertelenmemesi gerektiğini dile getirmiştir. Yönetim kurulumuz TFF'ye bugün yaptığı erteleme talebini geri çekerek, karşılaşmanın belirtilen tarihte oynanmasını istemiştir."
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