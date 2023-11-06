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        Haberler Gündem Son dakika: Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan hayatını kaybetti

        Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan hayatını kaybetti

        DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 12:59 Güncelleme: 06.11.2023 - 12:59
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        Ali Babacan'ın babası hayatını kaybetti
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan 85 yaşında hayatını kaybetti.

        DEVA Parti'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli babası Hilmi Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere, tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz" denildi.

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