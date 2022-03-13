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Avrupa şehirlerinde Ukrayna'ya destek ve dayanışma mitingleri yapıldı

Rusya'nın Ukrayna işgali 18. gününde sürerken birçok Avrupa kentinde Rusya'nın açtığı savaşın durması çağrısıyla Ukrayna'ya destek ve dayanışma gösterileri yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, mitinge video konferans yöntemiyle katılarak "Korkunç bir savaş yaşıyoruz ki İkinci Dünya Savaşı’ndan beri Avrupa’da böylesi görülmedi. Bu, Ukrayna’ya karşı bir savaş değil, Avrupa'ya, bizi birleştiren değerlere karşı bir savaş." dedi.

AA / HABERTURK.COM
  • 01
    Son dakika: Avrupa'da Ukrayna'ya destek mitingleri

    Avrupa'nın birçok kentinde Rusya'nın açtığı savaşın durması çağrısıyla Ukrayna'ya destek ve dayanışma gösterileri yapıldı.

     

     Avrupa Kentleri Belediyeler Birliği ve Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella’nın öncülüğünde, Floransa başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok kentinde binlerce kişi "Şehirler Ukrayna'nın yanında" başlıklı gösterilerde bir araya geldi.

     
  • 02
    Son dakika: Avrupa'da Ukrayna'ya destek mitingleri

    Organizatörlere göre Floransa'nın Santa Croce Meydanı'nda 20 bin kişinin toplandığı mitingde çok sayıda Ukrayna bayrağı ve "Savaşa hayır" dövizleri taşındı.

     

    Mitingde konuşan Nardella, "Ukrayna'ya şunu söylemek istiyorum: Yalnız değilsiniz. Biz sizinleyiz. Meydanlara inen tüm vatandaşlara, belediyelere teşekkür etmek istiyorum." dedi.

     Nardella, böyle bir savaş karşısında sessiz kalamayacaklarını, Ukrayna halkının özgürlüğü ve demokrasisini savunmak için meydanlara inmeyi sürdüreceklerini söyledi.

     
  • 03
    Son dakika: Avrupa'da Ukrayna'ya destek mitingleri

    Mitinge video konferans yöntemiyle katılan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "79 sayısını unutmayın çünkü bu sayı, Rus işgalinde öldürülen çocukların sayısı. Korkunç bir savaş yaşıyoruz ki İkinci Dünya Savaşı’ndan beri Avrupa’da böylesi görülmedi. Bu, Ukrayna’ya karşı bir savaş değil, Avrupa'ya, bizi birleştiren değerlere karşı bir savaş." dedi. 

     

     
  • 04
    Son dakika: Avrupa'da Ukrayna'ya destek mitingleri

     

    Zelenskiy, "Rus kuvvetleri, Ukrayna kentlerini kuşattı ve yok etmek istiyorlar. 24 saat aralıksız bombalıyorlar. Klinikleri, kiliseleri, meydanları her yeri vuruyorlar." diye konuştu.

    Zelenskiy, Ukrayna hava sahasının uçuşa yasak bölge ilan edilmesi gerektiğini belirterek, bu konudaki talebini yineledi.

     

     
  • 05
    Son dakika: Avrupa'da Ukrayna'ya destek mitingleri

    Kiev Belediye Başkanı Vitaly Klitschko ve Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi de gönderdikleri video mesajla kendilerine gösterilen destek ve dayanışmaya teşekkür etti.

     

     
  • 06
    Son dakika: Avrupa'da Ukrayna'ya destek mitingleri

    "Şehirler Ukrayna'nın yanında" etkinliği kapsamında Hollanda'nın birçok kentinde de Ukraynalılarla dayanışma gösterisi düzenlendi.

     

     
  • 07
    Son dakika: Avrupa'da Ukrayna'ya destek mitingleri

    Amsterdam kentindeki Dam Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, Ukrayna'da hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşu ardından Ukrayna marşını okudu. Gösteride Hollanda Flarmoni Orkestrası konser verdi.

    Amsterdam'ın yanı sıra Rotterdam, Lahey, Tilburg, Den Bosch şehirlerinde yapılan gösterilerde Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırıları kınandı.

     

     
  • 08
    Son dakika: Avrupa'da Ukrayna'ya destek mitingleri

    Romanya'nın Köstence şehrinde 700'den fazla Tatar, Ukrayna halkının özgürlük ve egemenlik mücadelesine destek vermek için bir araya geldi.

     

    Köstence Belediyesinin "Ukrayna için dayanışma zamanı" çağrısı üzerine Romanya'daki Demokratik Türk-Müslüman Tatarlar Birliği üyelerinin katıldığı gösteride komşu ülkeye saldıran Rusya sert bir şekilde kınandı.

      

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