Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu, nerede? 27 Mart Çarşamba AFAD ve Kandilli son dakika depremler

        Kahramanmaraş'ta deprem! 27 Mart Çarşamba AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Son dakika deprem haberlerine gün içinde yenileri ekleniyor. Deprem endişesi yaşayanlar "Az önce deprem mi oldu, şimdi nerede deprem oldu?" sorusuna yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile gün içinde yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve büyüklüğü belli oluyor. İşte, 27 Mart Çarşamba bugünkü AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 08:00 Güncelleme: 27.03.2024 - 08:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Deprem kuşağında yer alan ve aktif fay hatları olan Türkiye'de yaşanan son depremler tedirgin ediyor. Ülkemizde gün içinde meydana gelen son depremler araştırması sürüyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesini haberimizde derledik. İşte, 27 Mart Çarşamba günü en son meydana gelen depremler...

        2

        KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 06:44'te Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 2.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.08 KM olarak kaydedildi.

        3

        EGE DENİZİ AÇIKLARI SALLANDI

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; saat 06:11'de İzmir'in Menderes ilçesine 23.23 km uzaklıkta Ege Denizi açıklarında 1.7 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Depremin derinliği 6.90 KM olarak ölçüldü.

        4

        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        1 Nisan okullar tatil mi?
        1 Nisan okullar tatil mi?
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'deki kazada köprü çöktü, nehre düşenler aranıyor!
        ABD'deki kazada köprü çöktü, nehre düşenler aranıyor!
        Florida'da 14 yaş altına sosyal medya yasağı
        Florida'da 14 yaş altına sosyal medya yasağı
        Montella: Tüm sorumlu benim!
        Montella: Tüm sorumlu benim!
        Mehmet Ayan yazdı: 3 savunmacı kim olacak?
        Mehmet Ayan yazdı: 3 savunmacı kim olacak?
        Viyana'da dağıldık!
        Viyana'da dağıldık!
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        Kocaeli'de silahlı kavga! 16 yaşındaki çocuk öldü
        Kocaeli'de silahlı kavga! 16 yaşındaki çocuk öldü
        EURO 2024'teki son rakibimiz belli oldu!
        EURO 2024'teki son rakibimiz belli oldu!
        Taksi şoförünü öldüren sanık: Eşime küfretti
        Taksi şoförünü öldüren sanık: Eşime küfretti
        Hangi vitamin eksikliği hangi hastalığa neden olabilir?
        Hangi vitamin eksikliği hangi hastalığa neden olabilir?
        İki bakanlıktan "İsrail ile işbirliği" iddialarına açıklama
        İki bakanlıktan "İsrail ile işbirliği" iddialarına açıklama
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        Yeni açıklama
        Yeni açıklama
        İşte olay toplantının deşifresi!
        İşte olay toplantının deşifresi!
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Oto tamir dükkanına saldırı: 3 yaralı
        Oto tamir dükkanına saldırı: 3 yaralı
        Ulaşıma kar engeli! 58 köy yolu kapandı
        Ulaşıma kar engeli! 58 köy yolu kapandı
        "Aç kalırsanız Hz. İsa'ya kavuşursunuz" vaadi: 429 kişi öldü
        "Aç kalırsanız Hz. İsa'ya kavuşursunuz" vaadi: 429 kişi öldü
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray ve Yozgat'ta konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray ve Yozgat'ta konuştu