SEÇİM SONRASI ÖĞRETMENLER İDARİ İZİN KULLANACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinin her birine ait oy pusulaları olduğundan, oyların sayım ve dökümü, tutanakların düzenlenmesi ve diğer işlemler tamamlandıktan sonra belgelerin ve seçim malzemelerinin İlçe Seçim Kurullarına teslim süreci gece geç saatlere kadar devam etmektedir. Bu nedenle, sandık kurullarında görev alan kamu personelinin, 1 Nisan 2024 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." ifadelerini kullandı.

Seçimlerde sandık memuru olarak görev yapan öğretmenler, 1 Nisan'da idari izinli olacak.