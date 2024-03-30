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        Haberler Gündem 1 Nisan okullar tatil mi? MEB duyurdu! 1 Nisan Pazartesi okul var mı, seçimden sonraki gün tatil mi olacak?

        1 Nisan okullar tatil mi? 1 Nisan Pazartesi okul var mı, seçimden sonraki gün tatil mi olacak? MEB duyurdu

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için okullara sandıklar kurulacak ve geç saatlere kadar oy sayımı yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda oy sayımı olması sebebiyle 1 Nisan'da okulların tatil olup olmayacağına ilişkin açıklama yapıldı. Öğrenciler ve veliler seçimden sonraki Pazartesi günü okullarda ders olup olmadığını merak ediyor. Peki 1 Nisan okullar tatil mi? MEB duyurdu! 1 Nisan Pazartesi okul var mı, seçimden sonraki gün tatil mi olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 09:50 Güncelleme: 30.03.2024 - 10:30
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        1 Nisan Pazartesi okulların son durumu MEB açıklaması ile belli oldu. 31 Mart seçimleri sebebiyle okullarda oy sayımı yapılacak. Oy sayımlarının uzun sürmesi sebebiyle okulların tatil olması durumu söz konusuydu. Seçimlerin ertesi günü olan 1 Nisan Pazartesi günü, üniversitelerin tatil olup olmayacağına dair karar, her bir üniversitenin rektörlüklerinde alınacak. Peki 1 Nisan okullar ­tatil mi? 1 Nisan Pazartesi okul var mı, seçimden sonraki gün tatil mi olacak? MEB duyurdu

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        1 NİSAN PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 31 Mart Pazar günü 32 il hariç ülke genelinde okullarda gerçekleştirilecek oy verme işlemi nedeniyle 1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil edildiğini açıkladı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada "Eğitim kurumları, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde asıl işlevlerinden farklı olarak seçmenlerin oy kullanmalarına imkan verecek şekilde hazırlanmaktadır. Seçimlerin özelliği nedeniyle oyların sayım işlemi akşam geç saatlerde bitmekte, bu durum da eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellemektedir. Bu nedenle Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretime hazır hale getirilmeleri bakımından 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tatil edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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        1 NİSAN RESMİ TATİL Mİ, İŞ YERLERİ İZİNLİ OLACAK MI?

        Akşama kadar süren oy kullanma işlemleri nedeniyle okullar 1 Nisan Pazartesi günü tatil ilan edildi. Öğretmenler ise bir gün idari izinli sayılacak.

        1 Nisan Seçim Ertesi tatili sadece okulları kapsıyor, kamu kurum ve kuruluşları normal mesailerine devam edecek.

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        SEÇİM SONRASI ÖĞRETMENLER İDARİ İZİN KULLANACAK MI?

        Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinin her birine ait oy pusulaları olduğundan, oyların sayım ve dökümü, tutanakların düzenlenmesi ve diğer işlemler tamamlandıktan sonra belgelerin ve seçim malzemelerinin İlçe Seçim Kurullarına teslim süreci gece geç saatlere kadar devam etmektedir. Bu nedenle, sandık kurullarında görev alan kamu personelinin, 1 Nisan 2024 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." ifadelerini kullandı.

        Seçimlerde sandık memuru olarak görev yapan öğretmenler, 1 Nisan'da idari izinli olacak.

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        1 NİSAN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

        1 Nisan Pazartesi günü ilkokul, ortaokul ve lise kademeleri tatil edildi. Üniversiteler için ise her okulun kendi resmi sayfası üzerinden güncel duyuruların takip edilmesi gerekiyor.

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