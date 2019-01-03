Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2018 yılında yüzde 20.30 olarak hesaplanan tüketici enflasyonuyla ilgili yorumda bulundu.

TRT Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, "Yıl sonu itibariyle, hedeflerimizin tamamını tutturmuş bulunuyoruz. Eylül ayında ortaya koyduğumuz hedef tutuyor." dedi.

Bakan Albayrak, enflasyonla topyekun mücadele programının yanı sıra ÖTV ve KDV indirimleriyle de devletin 3 ay boyunca katkısının süreceğini belirtirken, "Güçlü indirim yapan da var, indirmiş gibi yapan da." dedi ve fiyatı indirmiş gibi yapanların tespit edileceğini vurguladı.

Bakan Albayrak, dün gece yaşanan dövizdeki dalgalanma ile ilgili, "Dün gece asya piyasalarındaki olumsuz seyirden dolayı bir dalgalanma oldu." dedi.

2019 bütçesi hakkında da görüşlerini dile getiren Albayrak, "Çok daha iyi performans sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı.

2019 bütçesinde hem harcama tarafında hem gider hem de gelir tarafında çok daha güçlü bir performans sergileyeceğiz. Son 4 ayı çok güçlü bir şekilde yürüttük. Bu iklimin devam edeceği, piyasanın da iktisadi faaliyet noktasında birçok alanda daha hızlı bir şekilde yoluna girdiği bir döneme şahitlik edeceğiz.. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Tahvil ihracıyla 1.1 milyar liralık döviz ve 6.5 tonluk altın yastık altından çıktığını Berat Albayrak, bu ay içinde Kobi'lere ve esnafa yönelik bir paket açıklayacağının müjdesini de verdi.

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