Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu. Albayrak bugün Meclis'te yemin ettikten sonra eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten görevi teslim aldı.



Bakan Albayrak, Şimşek'ten görevi devralmasının ardından piyasalara önemli mesajlar verdi. Albayrak'ın açıklamalarından önce çıkan başlıklar şöyle;

"TÜRKİYE ÇOK DAHA DİRİ VE GÜÇLÜ BİR DÖNEME GİRECEK"

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak da ülkeye, topluma, millete hizmet davası noktasında bir devir teslim töreni gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, Şimşek'in ilmi, bilgisi, sabrı, tecrübesiyle Türkiye'ye bu dönem birçok alanda çok büyük hizmetlerde bulunduğunu, bir insanın başarı hikayesi anlamında çok güzel bir örnek olduğunu söyledi.

Hazine Müsteşarlığının artık bir bakanlık olduğunu hatırlatan Albayrak, kaliteli ve liyakatli insan kaynağı anlamında en ileri kurumlardan biri niteliğindeki Hazinenin rütbe noktasında yükselişinin gerçekleştiğini dile getirdi.

Albayrak, "Mali noktada ve para politikaları noktasında yeni dönemde, dün açıklanan yeni kabineyle birlikte baktığımızda, özel sektör mantığıyla çok daha hızlı hareket eden, aktif bir yönetim dönemine girecek bir Türkiye var. Bu çerçevede baktığımızda Türkiye'de 16 yıllık AK Parti iktidarı döneminde çıtayı her daim bir merhale daha yukarıya taşıyan bir hizmet anlayışıyla bugüne kadar ortaya konulan başarı hikayelerini yeni sistemde çok daha ötesine taşıyacağımız bir döneme giriyoruz." dedi.

Burada ekonomi anlayışı ve algısının çok önemli olduğuna dikkati çeken Albayrak, bugüne kadar mali noktada ve bütçe disiplini noktasında dünyaya örnek teşkil edecek başarılı performansın yanı sıra, Türkiye'nin para politikası noktasında da gelecek süreçte çok daha diri ve güçlü bir döneme gireceğini vurguladı.

Albayrak, Türkiye ekonomisinin bugüne kadar ortaya koyduğu performansı, sahip olduğu hikayeyi çok daha yukarıya taşıyacağına işaret ederek, ülkenin güven ve istikrar konusunda çok güçlü bir çıpaya sahip olduğunu bildirdi.

ENFLASYONDA "TEK HANE" MESAİSİ YAPILACAK

Gelecek döneme ilişkin çok yoğun bir ajandalarının olduğunu anlatan Albayrak, şöyle konuştu:

"Özellikle enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara indirme noktasında çok yoğun mesai harcayacağımız bir dönemle karşı karşıyayız. Bunun ötesinde bağımsız kurumlarımızın mevcut güncel küresel politikalarla uyumlu bir şekilde aynı istikamette, eskisinden çok daha başarılı bir şekilde performans sergileyeceğine hep birlikte şahit olacağımız döneme giriyoruz. İstikrarlı ve sağlıklı bir büyümeye devam noktasında Türkiye'nin ihtiyacı olan yapısal değişimle alakalı konularda çok daha önemli ve güçlü adımları, çok daha hızlı atacağımız bir dönemle karşı karşıya olacağız."

Uluslararası finansal aktörler ve paydaşlarla Türkiye'deki kamu ve özel sektördeki paydaşlarla çok yoğun bir istişare sürecinde, çok kısa, hızlı, net bir iletişim içinde olacaklarını anlatan Albayrak, tüm paydaşlarla büyük ve güçlü Türkiye vizyonuna ulaşmak için yeni büyük bir Türkiye hikayesi yazacaklarını söyledi.

"EKONOMİK SIÇRAMA DÖNEMİ"

Albayrak, reelde olanı doğru bir lisanla anlatacak çok güçlü bir döneme birlikte adım atacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Piyasa ekonomisi açısından da Türkiye'nin bu kurallar çerçevesi içinde sadece entegre değil, doğudan batıya kadar tüm küresel finansal sistemle çok daha entegre ve güçlü bir ilişki dönemine gireceği bir süreci yaşayacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çok net söylüyorum, olmayan bir hikayeyi konuşmuyoruz, olanı çok daha güçlü, güvenli ve istikrarlı söylem ve dille dünyaya çok net anlatacağız. Kısa, orta ve uzun vadeli, stratejik ayağı sağlam yere basan bir Türkiye ekonomisi önümüzdeki dönemde çok daha güçlü bir şekilde ortaya çıkacak. 5 yıllık istikrarlı bir AK Parti iktidarı dönemine girdik. 5 yıl boyunca Türkiye'de bu ekonomik sıçrama dönemini çok daha güçlü gerçekleştireceğiz. Orta, uzun vadeli, güçlü ve büyük Türkiye hayalini, tüm paydaşlarla piyasa ekonomisinin kararlılıklarını çok sağlam bir şekilde ortaya koyarak, kazan-kazan ilişkisinde gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin kazandığı bu resimde herkes kazanacak. Türkiye'ye bu niyetle samimiyetle yatırım yapan hiçbir paydaş bugüne kadar nasıl kaybetmediyse emin olun adil, şeffaf, açık, dünyadaki piyasa ekonomisiyle uyumlu bir ilişki içinde çok daha güçlü bir noktaya taşıyacağız."

Konuşmaların ardından Albayrak, Hazine ile ilgili görevi Şimşek'ten devraldı. Albayrak ve Şimşek, birbirlerine çiçek takdim etti.

"YAKLAŞIK 11 YIL HİZMET ETME FIRSATI BULDUM"



Mehmet Şimşek'in açıklamaları ise şöyle;



"Bugün değerli bakanımızı burada ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Yaklaşık 11 yıldır ülkemize hizmet etme fırsatı buldum. Bundan dolayı büyük onur, gurur duyuyorum. Buna vesile olan sayın cumhurbaşkanımıza canı gönülden şükranlarımı arz ediyorum. Gerçekten bize teveccüh gösterdiler, güvendiler Allah kendilerinden razı olsun. Bundan önce 11. Cumhurbaşkanımız sayın Gül'le yine başbakanlarımız sayın Davutoğlu ile, sayın Yıldırımla çalışma fırsatımız oldu kendiklerine burdan da şükranlarımı arz ediyorum. Gerek Gaziantep'te, gerek Batman'da milletvekilliği yapma fırsatı buldum. Buradan hemşerilerime destekleri ve herzaman yanımızda oldukları teveccühleri için çok teşekkür ediyorum. Enerjide çok önemli başarılara imza atan çok değerli bir kardeşimize, değerli bakanımıza bu görevi gönül rahatlığıyla huzur içerisinde devrediyorum. İnanıyorum ki burda da çok önemli başarılar elde edecekler. Zor bir dönem ama inanıyorum ki enerjide gösterdikleri başarıyı burada da en alasını ortaya koyacaklardır bu konuda da güvenimiz tamdır. Yeni kabinemizi özellikle görevi devrettiğim çok değerli bakanımızı tebrik ediyorum kendilerine başarılar diliyorum. İnşallah ülkemiz için, milletimiz için hayırlı hizmetlere vesile olurlar"





'DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİMDİR"

Hazine ve Maliye Bakanlığına getirilen Berat Albayrak, eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan görevi devraldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yeni oluşturulan Hazine ve Maliye Bakanlığında devir teslim töreni düzenlendi. Bu amaçla ilk tören, eski Maliye Bakanlığı toplantı salonunda yapıldı. Tören, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milletvekilleri, üst düzey bürokratlar ve bakanlık çalışanlarının katlımıyla gerçekleşti.

Törende konuşan Ağbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluşturduğu kabinenin, ülkenin daha ileri noktalara gitmesi için büyük fırsat ve imkan olduğunu belirterek, bu kabinenin, ülkeyi daha ileri götürme noktasında şevkle çalışacağını bildirdi.

Makamların gelip geçici olduğuna işaret eden Ağbal, "Maliye Bakanlığındaki 30 yıllık görev süremin sonunda, büyük bir huzur içinde Sayın Bakanımıza görevi devrediyorum. 2,5 yıl Maliye Bakanlığı görevini yaptık. Bu süre zarfında ülkenin ileriye gitmesi noktasında güzel işler yaptık." dedi.

Ağbal, Albayrak'ın da bu alandaki tecrübe ve vizyonuyla Türkiye ekonomisinin daha da ileriye gitmesi noktasında büyük birikime sahip olduğunu vurgularken, "Biz de kendisine her noktada yardımcı olacağız." diye konuştu.

Naci Ağbal, tüm çalışma arkadaşlarından helallik istedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak da Ağbal'ın veda mesajına karşın AK Parti'nin "durmak yok, yola devam" mesajını anımsatarak, "Bugün bu makam yarın başka bir makam. Naci Bey burada bizimle. Bir ekibiz biz. Kendisini, yeni makam ve yeni görevlerde bu ülkeye hizmet davasında çok güzel görevlerde göreceğiz." ifadesini kullandı.

MALİ DİSİPLİN MESAJI

Maliye Bakanlığının, Ankara bürokrasisinde, insan kaynakları yetiştirmede önemli bir bakanlık ve okul olduğuna işaret eden Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada böyle bir görevi almak, çok önemli bir bakandan devralmak bizim için ayrı onur ve gurur vesilesi. Ağır ve büyük bir sorumluluk. AK Parti iktidarı olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 16 senede çok büyük devrimler gerçekleştirdik, çok büyük gelişim ve büyüme kaydettik. Çok güzel bir söz vardır, 'değişmeyen tek şey değişimdir' diye. Bu değişim dinamizmini kaybetmeden gelişimle harmanlayarak çok önemli başarılar elde ettik. Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylememiz lazım. Önceki bakanlarımız çıtayı yüksek noktaya taşıdı, bizler de bu çıtayı daha da yukarıya taşımakla mükellefiz, sorumluyuz. AK Parti iktidarlarının başarısının arkasında en temel unsurlardan bir tanesi olan bütçe ve mali disiplindeki duruşun bundan sonra da aynı şekilde değil, daha da iyi şekilde devam etmesi için çok dinamik, aktif ve enerjik şekilde devam etmesi için gece gündüz demeden hep birlikte sizlerle çalışacağız. Çok güzel başarılara imza atacağız."