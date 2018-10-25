Bakan Albayrak, "Ekonominin her alanında işbirliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Almanya, Türkiye'nin en büyük ticari partneri." dedi ve şöyle devam etti.

- Dünyanın huzur ve istikrarı için çok daha güçlü adımları hep birlikte atabiliriz. Ekonomi alanında artan bir ivme ile güçlenerek ilişkilerimizin siyasi alanda da destekleyeceğimize inanıyorum.

- Bu kadar güçlü bir ekonomik işbirliğinin çok daha güçlü karşılıklı anlayış ve sağduyunun hakim olduğu bir siyasi işbirliğini de beraberinde getirmesini bekliyorum.

- Tüm süreçlere empati, karşılıklı anlayış ve diyalogla yaklaşmak çok önemli. Önümüzdeki dönemde çok daha yapıcı bir sürecin bizi beklediğini düşünüyorum. Çok daha güçlü iletişim kanallarının tesisi için hazırız.

Bakan Albayrak'ın ardından söz alan Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ise, "İki ülke çok önemli ticaret partneri. 7.500'den fazla Alman şirketin Türkiye'de yatırımı bulunuyor. İkili ilişkileri geliştirmede kararlıyız" dedi. Alman bakan sözlerine şöyle devam etti.

- Ticari ilişkileri zor zamanlarda da sürdürmeye kararlıyız. İşbirliğimiz için yeni imkanları konuştuk. Şirketlerin daha fazla yatırıma teşvik edilmesi için alınması gereken konuları konuştuk

Sürecek...

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