Bakan Çavuşoğlu'dan kritik açıklamalar 0:00 / 0:00

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26 Ağustos'ta İsveç ve Finlandiya ile kurulan mekanizmanın ilk toplantısının gerçekleştirileceğini belirten Çavuşoğlu, "Henüz belgelerin ve açıklamaların, taahhüt ettiğini yerine getirmediklerini görüyoruz. Açıklamalar var ama biz somut adım görmek istediğimizi söylüyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Suriye içinde belirli ajandası olan teröristleri temizlemek için bu operasyonları yapıyoruz. Astana'nın amacı bu sorunu çözüme kavuşturmak. Bunun yolu da diplomasi masasından geçiyor. Muhalefetle Suriye rejimini bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde anlaşma olmaz. Artık 11 yılı geçti. Çok insan öldü, çok insan ülkesini terk etti. Bu insanlar ülkesine dönmeli. Bunun için kalıcı barış olması lazım. Ateşkes olmadan yeniden inşa konusunda kimse yardım etmek istemiyor. Bu konuda çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız.

"YUNANİSTAN'LA HERHANGİ BİR GÖRÜŞME OLMADI"

Yunanistan'ın Türkiye aleyhine başlattığı lobi, kampanya çalışmalarından başka ayaküstü selamlaşmalarımız oldu. Savunma Bakanımızın Yunanistan Savunma Bakanı ile NATO toplantısında selamlaşması oldu. Madrid'de Dendias'ı ayaküstü geçerken gördük, bir merhabalaşma oldu. Onun dışında herhangi bir görüşme olmadı.

Yunan Savunma Bakanı ve ilgili kişiler yıllardır toplantıya gelmiyorlar. Burada tüm sorunların hepsinin kapsamlı şekilde çözülmesi konusunda Türkiye irade gösteriyor, Yunanistan zamana oynuyor. Yunanistan'ın adaları silahlandırdığı açık, ortada. Biz bunu BM'ye ve uluslararası toplumun gündemine taşıdık. Bu ihlallere müsamaha göstermemiz mümkün değil.

"PUTİN UZUN ZAMANDIR BİZİ REJİMLE GÖRÜŞTÜRMEK İSTİYOR"

Uzun zamandır Putin ve Rus yetkililer 'Sizi rejimle görüştürelim' dediler. Cumhurbaşkanımız da istihbaratların görüşmelerinin faydalı olacağını söylemişti. Daha sonra kesinti oldu, şimdi tekrar başladı. Birçok konuda gündeme geliniyor. Bağlantısızlar toplantısında Belgrad'da ayaküstü diğer bakanlarla sohbet ederken Suriyeli bakanla da ayaküstü bir sohbetim oldu.

Bu ülkenin tek çıkar yolunun siyasi uzlaşı olduğu ve teröristlerden temizlenmesi gerektiğini söylüyoruz. Rejimle muhalefetin arasında bir barışın olması gerektiğin Türkiye olarak söyledik. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve barış bizi doğrudan etkiliyor. Bölücü terör örgütlerine verilecek mücadeleyi her zaman destekleriz. Suriye'de birlik, beraberlik olmazsa Suriye bölünme riskiyle karşı karşıya. YPG PKK'nın tek amacı Suriye'yi bölmek. Suriye'de güçlü yönetim olması lazım. Bu irade birlik ve beraberlikle olur."

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