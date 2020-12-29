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Son dakika: Bakan Koca açıkladı! Sinovac aşısı yarın Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberlerine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinovac aşılarını getiren uçağın Pekin havaalanından saat 19.50'de kalktığını, sabah yurda gelmiş olacağını açıkladı.

Son dakika: Bakan Koca açıkladı! Sinovac aşısı yarın Türkiye'ye geliyor
Bakan Koca'dan Sinovac aşısı açıklaması!
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Twitter'dan açıklama yapan Bakan Koca'ın paylaşımı şöyle: "İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Türkiye saati ile 19.50’de Pekin havalimanından havalandı. Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz."

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden de bugün açıklama yapılmış, 17 konteynerde bulunan 3 milyon doz aşının Boeing 777 tipi TK-6175 sefer sayılı kargo uçağıyla saat 06.10'da Pekin'den İstanbul Havalimanı'na geleceği, aşıların bir sonraki gün Ankara'ya gönderileceği belirtilmişti.

Bakan Koca 27 Aralık'ta Pekin’deki Kovid-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verildiğini ve bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşıların gelişinin bir iki gün ertelendiğini duyurmuştu.

Ayrıntılar geliyor...

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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