İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şöyle konuştu:

Enkazdan 18 kişinin cansız bedenini çıkarttık. Bir kişiyle daha temas kuruldu. 14'ü sağ, 32 vatandaşımızı çıkardık. Enkazda bir kişiyle daha bağlantı sağlandı. Sayın Cumhurbaşkanımız buradaki enkazı ve ardından hastaneyi yine burada vefat eden ailelerin bugün kılınan cenaze namazlarına iştirak etti. Adli soruşturma tüm süreciyle beraber devam etmektedir. İçişleri Bakanlığı, Teftiş Kurulu başkanlığı bir soruşturma başlatmıştır. Adli ve idari bölüm bir arada yürütülmektedir. Arama kurtarma çalışmaları aynı titizlikle devam etmektedir. Dün gece siz de şahit oldunuz, sismik bir hareket olduğu arkadaşlar tarafından söylendi. Şu an çalışmaların devam etmesine engel bir durum olmayacağı ortaya konuldu. İnşallah enkazın altındaki vatandaşlarımıza ulaşırız,





"BAKAN KURUM: BİNANIN BETONUNDA DEMİR YOK DENİZ VAR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum söz aldı. Bakan Kurum, yıkılan binanın deniz kumuyla yapıldığını aktardı ve şunları söyledi:

Yıkılan binamız kırmızı ile işaretli binamız. Bu alanda 131 bağımsız bölüm var. Mevcut binamızda da 14 konut, 3 ticari ünitemiz var. Bu adada mevcutta mevcutta imar planına göre yapılaşma alanı 8390 metrekare iken fiili inşaat alanı bunun çok daha üzerinde. Bu detayları bina bina vereceğiz. Ruhsatın haricinde katlar mevcut.

Etraftaki 10 binayı boşalttık. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde süreci yürütüyoruz. Yıkılan binamızı inceleyecek olursak; aldığımız numuneler sonucunda bu binamız normalde zemin artı 5 kat ruhsatlı projesi. Ancak yerinde zemin artı 7 kat olarak yapılmış. Kullanılan beton; C3 - C10 arasında beton kalitesi çıkıyor.

Şu an bu binanın yeniden yapımındaki betonun C30 olması gerekiyor. Deniz kumuyla yapılmış, bir statik durumu söz konusu. Hem beton dayanımı hem de çelik-çekme dayanımı oldukça düşük bir binamız.





"VATANDAŞLARA ÇAĞRI: BAKANLIĞIMIZA BAŞVURUN"

Şuradan sizin aracılığınızla şu çağrıyı yapmak istiyorum. Bölgede ne kadar riskli bina var ise vatandaşımız riskli binaların tespitini yapmak istiyorsa, bakanlığımız ücretsiz hızlı şekilde yapacak. Bu riskli binaların tespitinin yapılmasına müteakip de burada kentsel dönüşüm anlamında yapılması gereken projeyi de ilgili bakanlıklarımız hep birlikte bu süreci yöneteceğiz. Artık mühendislik, mimarlık hizmeti almış sağlam binalarda oturmamız gerektiğini de hepimizin bilmesi gerekiyor







