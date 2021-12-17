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Kurda yaşanan yükselişin ardından akaryakıt fiyatlarına zam yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 69 kuruş, motorinin litresine 1 lira 14 kuruş otogaza ise 70 kuruş zam geldi.

Dün de benzinin litresine 56 kuruş zam gelmişti.

11 LİRAYI AŞTI

Son zamla beraber benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 10.92 liradan 11.61 liraya, Ankara’da ortalama 10.93 liradan 11.62 liraya, İzmir’de ise 10.99 liradan 11.68 liraya yükselecek.

Motorinin litre satış fiyatı ise İstanbul'da 11.46 liraya, İzmir'de 11.54 liraya, Ankara'da 11.52 liraya çıktı.