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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş, Kyle Walker-Peters'ı açıkladı! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Kyle Walker-Peters'ı açıkladı!

        Beşiktaş, Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Siyah beyazlı ekip, oyuncunun sözleşme detaylarıyla ilgili çıkan haberlerin ise asılsız olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 21:31 Güncelleme: 14.07.2025 - 21:43
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        Beşiktaş, Kyle Walker-Peters'ı açıkladı!
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        Beşiktaş Kulübü, bonservisi elinde olan İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, anlaşmaya varılan Walker-Peters ile İstanbul'da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından sözleşme imzalanacağı bildirildi.

        Kyle Walker-Peters transferiyle ilgili basında ve sosyal medyada paylaşılan sözleşme detaylarının asılsız olduğu aktarıldı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Kulübümüzün prensip anlaşmasına vardığı profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters ile ilgili olarak kamuoyunu yanıltıcı bilgiler içeren haberler hakkında açıklamamızdır.

        Kulübümüz, profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varmıştır.

        Futbolcunun İstanbul’da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından imzalanacak sözleşmeyle ilgili detaylar iletişim mecralarımızdan kamuoyuyla paylaşılacaktır.

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        Kyle Walker-Peters transferiyle ilgili olarak basında ve sosyal medyada paylaşılan sözleşme detayları tamamen asılsızdır.

        Taraftarlarımızdan kulübümüze zarar vermek maksadıyla masa başında kurgulanan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

        GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU!

        HT Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; Walker-Peters'ın, 16 Temmuz Çarşamba günü saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapması bekleniyor.

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