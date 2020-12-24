Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! O kişilerde hastalık ağırlaşıp, sepsise neden olabilir 0:00 / 0:00

DHA

Koronavirüs salgınında erken ve doğru dozlarda başlanan ilaç tedavisinin, hastalığın ilerlemesini büyük ölçüde engellediği ve yoğun bakıma geçiş oranını düşürdüğü biliniyor. Bu tedavide kullanılan 'Favipiravir'in ilk gün sabah ve akşam 8'er, devamında ise 4 gün boyunca yine sabah ve akşam 3'er tane içilmesi gerekiyor. Ancak hastalığı hafif geçiren bazı kişiler, bu ilacı kullanmaktan çekiniyor. Bu durumda hastalığın ağırlaşabileceğine dikkat çeken Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, vücudun enfeksiyona karşı gösterdiği kontrolsüz ve abartılı yanıt sonucu doku ve organlara zarar vermeye başlamasıyla ortaya çıkan, erken tanı koyulup, tedavi edilmediğinde ölümcül seyredebilen sepsise dahi neden olabileceğini kaydetti.

'VİRÜSÜN ETKİNLİĞİNİ ORTADAN KALDIRIYOR'

Bakterilere karşı antibiyotik kullanılıyorsa virüslere karşı da antiviral ilaçların kullanılması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Gündüz, "Tabii Covid-19'a doğrudan bir antiviral ilaç şu anda olmasa da bu virüse karşı etkili olduğu, bu virüsü öldürebileceğini düşündüğümüz ilaçlardan bir tanesi de şu anda Türkiye'de kullanılan ilaç. Bu antiviral ilaçlar virüsün etkinliğini ortadan kaldırmaya yöneliktir. Eğer kullanılmazsa virüsün daha çok etkin olup akciğer iltihabına kadar gitmesi ve sonrasında durumu daha da kötüleştiren bir tabloyla da karşılaşılması gerçekten mümkün" diye konuştu.

'KULLANILMADIĞINDA SEPSİSE NEDEN OLABİLİR'

İlacın kullanılmaması durumunda hastalığın şiddetlenebileceğinin altını çizen Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, şu uyarılarda bulundu: "Yoğun bakımlarda akciğer iltihabı ve organ yetersizliklerine doğru giden bir tabloya yol açabilir. Hastalığın birçok yüzü var. Bunlarda biri de akciğer iltihabı. Daha sonra bütün vücuda dağılması, sepsis dediğimiz bir hastalığa yol açması mümkün. O nedenle şu anda bilinen, deneyimlenmiş, tüm dünya tarafından da uygulanan bu hastalığın tedavisini mutlaka uygulamamız gerekiyor. Bu tedavilerden biri de bu antiviral tedavidir."