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Haberler Gündem Anayasa Son dakika: Canan Semiz cinayetinde şoke eden tespit!
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Esenler'deki kadın cinayeti; öldürüp mesaj atmış!

İstanbul Esenler'de dün vahşi bir şekilde öldürülen Canan Semiz cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Katilin cinayet sonrası eşinin yakınlarına "Canan'ı öldürdüm" şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı. Öldürülen kadının ablası ise istismar iddiasında bulundu

Son dakika: Canan Semiz cinayetinde şoke eden tespit!
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DHA

Esenler'de boşanma aşamasındaki eşi Canan Semiz 'i öldüren Serdar Semiz' in cinayet sonrası yakınlarına "Canan'ı öldürdüm" şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı. Öldürülen kadının ablası istismar iddiasında bulundu.

DHA'nın haberine göre olay, saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 3 yıldır boşanma aşamasında olduğu eşi Canan Semiz (37) ile sokakta tartışmaya başlayan Serdar Semiz (45), tartışmanın büyümesiyle yanında taşıdığı silahıyla eşine ateş etti.

Canan Semiz, yere yığılırken, Serdar Semiz olay yerinden kaçtı. Canan Semiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

"CANAN'I ÖLDÜRDÜM' DİYE MESAJ ATTI"

Canan Semiz'in ablası Ülkü Uz, katilin cinayet sonrası mesaj attığını söyledi. Ülkü Uz, "Dün akşam Serdar Semiz'e bir telefon geliyor. Biri arıyor ve kardeşim hakkında kötü şeyler söylenmiş. Yeğenimin anlattığına göre, 'Babam duyduklarından sonra öfkesini yenemedi dışarıya silahını alıp çıktı' dedi. Taksim'de gezdiğini söylemişler. Sürekli birileri tarafından Serdar Semiz'e kardeşimin arkadaşlarıyla birlikte olduğu fotoğraflar gönderiliyordu. Dün akşam da birilerinin dolduruşuna gelmiş. Büyük oğlu ile küçük oğlu yanındaymış onları evden atmış. Çocuklar da annelerinin yanlarına gidiyorlar. Sonra mahallede kendi aralarında tartışma oluyor. Silahla da kardeşimi vuruyor. Dün akşam bana mesaj attı. 'Canan'ı öldürdüm' dedi " diye konuştu.

"AMCALARI TARAFINDAN İSTİSMARA UĞRADI YEĞENİM"

Ülkü Uz, 16 yaşındaki yeğeni S.S'nin 10 yaşındayken Serdar Semiz'in kardeşleri Sezer S. (27) ve Gökhan S. tarafından istismar edildiğini bu nedenle boşanma davası açtıklarını öne sürdü. Uz, 3 yıldır devam eden davada Serdar Semiz hakkında uzaklaştırma kararı verildiğini de belirtti. Ülkü Uz, Serdar Semiz'in kızının istismar edildiği iddialarını kabul etmeyerek, eşinden boşanmak istemediğini iddia etti.

Canan Semiz'in ablası Ülkü Uz, "Sürekli tartışma ve kavga halindelerdi. Çözülmeyen bir sıkıntıları var. Kardeşim ayrılık kararı almıştı. Bunun öncesinde zaten yeğenim S.S. 10 yaşında Serdar Semiz'in kardeşi Sezer S. ve Gökhan S. tarafından istismar edilmişti. Amcaları tarafından istismara uğradı yeğenim. Yeğenim şu an 16 yaşına geldi. Aile evinde istismar ediliyor. Serdar Semiz'in evine gidip geldikleri için artık evde ne yaşandığını aile olarak sonradan öğrendik. Kardeşim bu haberi bize çok geç söyledi. Bu olayın ardından Ankara'da bir sığınma evine gitti. Ankara'da polis olan kuzenim ona yardım etti. Ardından çocuklar çocuk esirgeme yurduna verildi. Daha sonra oradan çıktı, polis olan kadın kuzenimin evinde kaldı. Bu süreçte boşanma kararı aldı. Sezer S. ve Gökhan S. cezaevine girdi. Yaklaşık 3 cezaevinde kaldıktan sonra serbest kaldılar. Sonrasında 3 yıl boyunca olaylar devam etti. Kıskançlık krizleri başladı. Uzaklaştırma kararı aldı. Çok kez şikayetçi oldu. Uzaklaştırma kararı vardı ve bunu suiistimal etti." dedi.

CENAZE TESLİM ALINDI

Semiz'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada işlemleri tamamlanan Semiz'in cenazesi yakınlarına teslim edildi. Canan Semiz'in Samsun'da toprağa verileceği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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