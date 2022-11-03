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Haberler Dünya Son dakika: Çavuşoğlu'dan kritik açıklamalar
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NATO Genel Sekreteri Türkiye'de

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın açıklaması yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "20 gün sonra (Karadeniz) tahıl anlaşmasının tekrar yenilenmesi gerekiyor. Kesintisiz bir şekilde devam etmesi için çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Türkiye'nin çabalarını büyük takdirle karşıladıklarını belirtirken, "Artık İsveç ve Finlandiya'nın tam üye olarak NATO'ya katılması lazım" dedi.

Son dakika: Çavuşoğlu'dan kritik açıklamalar
NATO Genel Sekreteri Türkiye'de
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HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuğu olarak İstanbul'da bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Çavuşoğlu ile beraber gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu, "(Terörle mücadele) Henüz memorandumda olan tüm unsurların bu iki ülke (Finlandiya ve İsveç) tarafından tamamen uygulandığını söylemek mümkün değil" dedi.

Stoltenberg'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün Ege'deki durum, terörizmle mücadele, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği ve Ukrayna'ya verilen destek masadaydı. Son haftalarda füzelerin atıldığını, dronelarla saldırı yapıldığını, altyapının zalimce yerle bir edildiğini ve kışın geldiği dönemde bunun yapıldığını görüyoruz.

Türkiye'ye öncelikle Ukrayna'ya verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. Ukrayna kendi savunmasını Türkiye sayesinde güçlendiriyor. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özellikle teşekkür ediyorum. Ukrayna tahıl anlaşması son derece önemli. Türkiye'nin önemli yaşam hakkını korumak için yaptıklarını büyük takdirle karşılıyoruz.

Haziran'da tüm müttefikler NATO'ya Finlandiya ve İsveç'i davet ettiler. Sizin önemli beklentileriniz var. Türkiye, Finlandiya ve İsveç muhtırasının daha fazla güvenlik getirmesini bekliyoruz.

Hem Finlandiya hem de İsveç liderleri ile geçen hafta konuştum. Her iki ülke liderleri muhtırayı uygulayacak somut adımları atacak. İsveç yeni yasalar geçiriyor, böylece terör örgütlerinin katılımı PKK dahil olmak üzere engelliyor. Daha fazla ülke dışı irade ve sınır dışı olaylar gerçekleşmeye başladı, iadeler arttı. Finlandiya ve İsveç, Türkiye'ye taahhüdünü yerine getiriyorlar.

Artık İsveç ve Finlandiya'nın tam üye olarak NATO'ya katılması lazım."

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