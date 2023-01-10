CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dokunulmazlık çıkışı

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HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Temel sloganımız Cumhuriyeti ikinci yüzyılında demokrasi ile taçlandırmaktır. Önümüzdeki seçimler bu bağlamda önemli seçimlerdir. Artık demokrasilerde siyasal partiler kapatılmaz. Çünkü hangi partinin iktidar olacağını egemen güçler değil, bizzat halk karar verir. Öyle bir noktaya geldik ki tehdit ediyorlar. İki vekilin dokunulmazlıklarını kaldırmak için komisyon topluyorlar. Bizi dokunulmazlıklarla tehdit ediyorlar. Bizim, CHP'lilerin, milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırmazsınız namertsiniz. Korkmuyoruz, inandığımız yolda yürüyeceğiz" dedi.

CHP lideri, HDP'ye Hazine yardımının kesilmesi konusunda ise "Hazine yardımını kesmek gibi demokrasi dışı uygulamaları asla kabul etmiyoruz. Siyasi partilerin kapatılması askeri dönemlere ait gelenektir" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Kılıçdaroğlu, "Namuslu bütün gazetecilere hepimizin şükran borcu var. Onurlu bir gazeteci asla kalemini kiralamaz, satmaz. Ocak ayının gazeteciliğimiz için büyük acılar barındırdığını bilmenizi isterim. Basın özgürlüğünün olmadığını biliyoruz, doğru haberlere yasak getirildiğini biliyoruz. Kalemini satan gazetecileri de biliyoruz" diye konuştu.

"EMEKLİYE ASGARİ ÜCRETİ ÇOK GÖRÜYORSUN"

Ekonomiye ilişkin eleştirilerini sıralayan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak seçildiğinde kişibaşı gelir 12 bin 582 dolardı. Bugün kişibaşına gelir 9 bin 485 dolara düştü. Kim yaptı bunu? Yoksulluğun derinleşmesi budur. Geçen hafta CHP Grubu bir kanun teklifi verdi; 'En düşük emekli aylığı asgari ücret olsun' dedik, AK Parti ve MHP milletvekilleri reddetti. Emekliye asgari ücreti bile çok görüyorsun" dedi.

"SİYASET ASKERİN HADDİ DEĞİL, HERKES HADDİNİ BİLECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arifiye'deki tank-palet fabrikasına ziyaretini değerlendiren CHP lideri, "Erdoğan bildiğiniz Erdoğan. Sürekli küfür, kıyamet. Mahalle kabadayısı gibi o makamda oturulmaz. Küfretmek, iftira atmak yakışmaz. Devletin ne kadar çürüdüğünü gösterdi. Yalanını, dolanını, küfrünü alkışlayan kurmay askerler. Biz, bize düşeni cesurca yaptık. Değişmeyi bildik ve başardık. Önce biz özgürleştik, sonra özgürlükçü olduk. Önemli olan zoru başarmaktı, biz başardık. Dün beni eleştirirken, kendisini askerlere alkışlatır oldu. Bu büyük bir çürümüşlüğün göstergesi. Askerin beni alkışlamasını asla istemem. Etrafınıza siyaset koridorlarında kariyer devşiren askerler koyarsanız, elinizde bol yıldızlı Ortadoğu askerleri kalır. Onun için komuta kademesi haddini bilsin. Siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek, herkes bulunduğu makamı anlayacak. Kenan Evren kafasına geldiler" dedi.

SİNAN ATEŞ SUİKASTI

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastı hakkında MHP lideri Devlet Bahçeli'ye seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün çıkmış bağırıyor, bağır. Daha çok bağırırsın. Sinan Ateş bizim de evladımızdı. CHP, kardeşinizin hakkını savunacaktır. Bu benim sorumluluğumdur. Yanında azmettiricileri barındırıyorsun, teslim edeceksin. Mafyayla fotoğraf vere vere yanındakilere yanlış mesaj verdiler. Bir şehit var, bu kan yerde kalmayacak" dedi.