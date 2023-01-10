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HDP kapatma davasında kritik gün

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle açtığı davada, Anayasa Mahkemesi heyetine sözlü açıklama yapacak

Son dakika: HDP kapatma davasında kritik gün! Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı sözlü açıklama yapacak
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HABERTURK.COM / AA

HDP hakkında açılan kapatma davasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Anayasa Mahkemesi’nde esasa ilişkin sözlü açıklamasını yapacak.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP'nin temelli kapatılması talebiyle açılan davada süreç işliyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Anayasa Mahkemesi heyetine yarın saat 10.00'da sözlü açıklamalarda bulunacak.

Şahin’in davaya ilişkin nihai talebini açıklamasının ardından HDP’ye sözlü savunmasını yapması için 1 aylık ek süre verilecek. Bu süreçten sonra da AYM Raportörü esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

Rapor AYM üyelerine dağıtılacak AYM Başkanı’nın belirleyeceği günde üyeler bir araya gelerek kapatma istemini karar bağlayacak. Kapatma kararı için 15 kişiden oluşan Yüksek Mahkeme’de 3’te 2 oy çoğunluğu aranacak. Anayasa Mahkemesi 5 Ocak’ta Yargıtay Başsavcısı Şahin’in talebi üzerine HDP’nin hazine yardımına bloke konulması kararı almıştı.

HDP'NİN HAZİNE YARDIMI HESABINA TEDBİREN BLOKE KONULDU

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, HDP'ye ödenen devlet yardımının bulunduğu banka hesabına, ödenen veya ödenecek devlet yardımı yönünden tedbiren bloke konulmasını kararlaştırmış, davalı partiye bu yöndeki savunması için 30 gün süre vermişti.

İLK DAVA 17 MART 2021'DE AÇILDI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Mart 2021'de, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açtı. İddianame, eksiklikler nedeniyle 31 Mart 2021'de Anayasa Mahkemesince oy birliğiyle reddedildi.

Başsavcılık, 7 Haziran 2021'de tekrar dava açtı. Anayasa Mahkemesi de 21 Haziran 2021'de yeni iddianameyi oy birliğiyle kabul etti.

HDP'nin ön savunmasını mahkemeye sunmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 Kasım 2021'de esas hakkındaki görüşünü mahkemeye gönderdi. Verilen ek sürelerin ardından HDP, esasa ilişkin savunmasını 19 Nisan 2022'de Anayasa Mahkemesine sundu.

BUNDAN SONRA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

HDP yetkililerinin, sözlü savunma yapmasının ve partinin Hazine yardımına bloke konulmasına ilişkin savunmasını da vermesinin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

15 ÜYENİN 10'UNUN OY ÇOKLUĞUYLA KARAR VERİLEBİLECEK

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla, yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.

Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile HDP'ye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Anayasa Mahkemesinin, siyasi yasak istenen partililerin beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde bu kişiler, kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamayacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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