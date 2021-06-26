Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul temel atma töreninde

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Kanal İstanbul için ilk kazma vuruluyor.

Saat 14:14'te Sazlıdere Köprüsü'nün yapılacağı alana helikopterle iniş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ettikten sonra konuşma yapacağı tören alanına geçti.

Erdoğan'a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, kabine üyeleri ve pek çok siyasi de eşlik ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, konuşmasında “Simülasyonlarımıza göre, Kanal İstanbul, seyir güvenliği açısından İstanbul Boğazından 13 kat daha güvenli olacak" dedi.

Karaismailoğlu, “Köprümüz 45 kilometrelik Başakşehir-Bahçeşehir-Hadımköy yolunun bir parçası olmakla birlikte Kanal İstanbul’un Sazlıdere kesiminin de geçişini sağlayacaktır. Ülkemiz küresel ticaretten daha çok pay alacak. Kanal İstanbul, dünyayı Türkiye'ye bağlayacak. Boğaz'ın çevresindeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz" dedi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Kanal İstanbul projesini bundan 11 yıl önce milletimizle paylaşmıştık. Türkiye'nin bu süreçte yaşadığı iç ve dış badireler sebebiyle maalesef projenin ilerlemesi biraz gecikti. Bugün tüm hazırlıkları tamamlayıp proje kapsamındaki ilk köprünün temelini atmak üzere bir aradayız.

- İstanbul Boğazı dünyanın en kalabalık gemi trafiklerinden birine sahiptir. Sadece şehir içi ulaşım için günde 500 bin kişilik insan trafiği de söz konusudur. Boğaz'dan geçen gemilerin uzunlukları 50 metreden 350 metreye kadar yükseldi. Her büyük geminin geçişi şehir için büyük risk anlamına geliyor.

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