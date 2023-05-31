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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı görevdeki bakanlarla son kez bugün yapılacak. Toplantıda seçim sonuçlarının ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı bugün saat 15.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Mevcut bakanlarla son kez düzenlenecek toplantıda 14 ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin değerlendirilmesi bekleniyor. Toplantıda 10 ay sonra yapılacak yerel seçimler için de hazırlıkların başlaması da gündemdeki bir diğer konu. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

AK PARTİ GRUBU BELİRLENDİ Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında grup yönetimi için isimler belirlendi. Gelecek hafta Meclis grubunda oylama yapılacak. Habertürk Ankara Büro'dan Esra Nehir'in haberine göre yapılan değerlendirme sonucunda şu isimle belirlendi: Grup Başkanı Abdullah Güler

Grup Başkanvekilleri

Özlem Zengin

Leyla Şahin Usta

Muhammed Emin Akbaşoğlu

Bahadır Yenişehirlioğlu

Abdulhamit Gül Gelecek hafta Meclis grubunda oylama yapılacak.