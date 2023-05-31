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Haberler Gündem Politika Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı kabinesi, mevcut bakanlarla son kez toplanıyor!
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Cumhurbaşkanlığı kabinesi, mevcut bakanlarla son kez toplanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısı, mevcut bakanlarla son kez düzenlenecek. Toplantıda seçimlerin değerlendirilmesi yapılacakken, yerel seçimler için de çalışmalar başlayacak. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Haziran Cumartesi günü yemin ederek göreve başlaması ve yeni kabine üyelerini açıklaması bekleniyor

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı kabinesi, mevcut bakanlarla son kez toplanıyor!
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı görevdeki bakanlarla son kez bugün yapılacak. Toplantıda seçim sonuçlarının ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı bugün saat 15.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

Mevcut bakanlarla son kez düzenlenecek toplantıda 14 ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin değerlendirilmesi bekleniyor. Toplantıda 10 ay sonra yapılacak yerel seçimler için de hazırlıkların başlaması da gündemdeki bir diğer konu.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

AK PARTİ GRUBU BELİRLENDİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında grup yönetimi için isimler belirlendi. Gelecek hafta Meclis grubunda oylama yapılacak.

Habertürk Ankara Büro'dan Esra Nehir'in haberine göre yapılan değerlendirme sonucunda şu isimle belirlendi:

Grup Başkanı Abdullah Güler
Grup Başkanvekilleri
Özlem Zengin
Leyla Şahin Usta
Muhammed Emin Akbaşoğlu
Bahadır Yenişehirlioğlu
Abdulhamit Gül

Gelecek hafta Meclis grubunda oylama yapılacak.

YENİ BAKANLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin kesin sonuçlarını açıklamasını takip eden 3'üncü gün Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te yemin edecek. YSK'nın kesin sonucu yarın açıklaması beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Haziran Cumartesi günü Meclis ederek göreve başlayacak. Erdoğan daha sonra ise yeni kabinesini açıklayacak. Karar Resmi Gazete'de yayınlanacak. 4 Haziran Pazar günü ise, bakanlıklarda devir teslim törenlerinin olması bekleniyor.

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