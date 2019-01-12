Dalaman'da deprem

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 10.23'te merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre yaşanan depremin 3.9 büyüklüğünde olduğu ve yerin 6.74 kilometre altında meydana geldiği açıklandı.

MUĞLA DALAMAN'DA 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

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