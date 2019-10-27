Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları ile Balıkesir'in kuzeyi, Yalova, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Karaman, Kayseri, Niğde, Gümüşhane, Hakkari, Kilis ve G. Antep çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ

Yağışların; bu akşam saatlerinde Trabzon ve Giresun, gece saatlerinde Rize çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

KUZEY EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam ve gece saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Alınan son bilgilere göre illerimizde sıcaklıklar ise şöyle olacak:

ANKARA: 20, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 21, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

İZMİR: 23, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 29, Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 28, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra batı ve doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY: 25, Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 19, Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

KONYA: 18, Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu.

SAMSUN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı sağanak yağışlı.

TRABZON: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde il genelinde gece saatlerinde doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM: 15, Parçalı ve çok bulutlu.

HAKKARİ: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

VAN: 15, Parçalı ve çok bulutlu.

DİYARBAKIR: 24, Parçalı ve az bulutlu.

ŞANLIURFA: 27, Parçalı ve az bulutlu.