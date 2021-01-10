Çavuşoğlu'ndan Borrell'e mesaj! 0:00 / 0:00

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabında Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e diyalog mesajında bulundu.

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 10, 2021

Borrell'in, Türkiye ile diyalog için çalışmayı sürdürmeye hazır olduklarını belirten paylaşımını alıntılayan Bakan Çavuşoğlu, "Samimi ve çözüm odaklı bir diyalog için Brüksel'i ziyaret etmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

"TÜRKİYE İLE DİYALOG İÇİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRMEYE HAZIRIZ"

Borrell, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında yapılan video konferans görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu.

Erdoğan ile von der Leyen'in "faydalı" görüşmesine katıldığını belirten Borrell, "Türkiye ile diyalog için çalışmayı sürdürmeye hazırız." ifadesini kullandı.