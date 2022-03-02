Dünya bunu konuşuyor! Putin yine şoke etti!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Avrupa GÖZÜ KARARTTILAR! Son dakika: Dünya bunu konuşuyor! Savaş karşıtı çocuklara gözaltı
ABONE OL

Dünya bunu konuşuyor! Savaş karşıtı çocuklara gözaltı!

Son dakika haberine göre Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı başkent Moskova'daki Ukrayna Büyükelçiliği'ne giden, "Savaşa hayır" yazılı dövizle elçiliğin önüne çiçek bırakan 2 anne ve 5 çocuk, Rus polisler tarafından gözaltına alındı. Çocukların polis merkezindeki görüntüleri şoke etti

GÖZÜ KARARTTILAR! Son dakika: Dünya bunu konuşuyor! Savaş karşıtı çocuklara gözaltı
Dünya bunu konuşuyor! Putin yine şoke etti!
0:00 / 0:00
İHA

Son dakika haberler... Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal saldırısının en çok protesto edildiği Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus polisi, savaş karşıtı protestocuları gözaltına almaya devam ediyor.

UKRAYNA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE GİTMEK İSTEDİLER

İHA'da yer alan son dakika haberine göre Moskova'da Ekaterina Zavizion ve Olga Alter isimli 2 anne, Sonya, David, Matvey, Liza ve Gosha isimli çocuklarını da alarak Ukrayna Büyükelçilik binası önüne gitmek istedi.

EN KÜÇÜK ÇOCUK 7 YAŞINDA

En küçüğü 7, en büyüğü 11 yaşında olan çocuklar "Savaşa hayır" yazılı pankartlar taşıyarak, Büyükelçilik binası önüne çiçek bıraktı.

2 ANNE VE 5 ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada çevrede güvenlik önlemleri alan Rus polis ekipleri, 2 anne ve 5 çocuğu gözaltına alarak ekip araçlarına bindirdi.

OLAY, RUSYA'DA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Son dakika haberine göre karakola götürülen kadınlar ve çocuklar, sorgularının ardından serbest bırakıldı. Çocukların gözaltına alınması Rusya'da büyük tepki toplarken, Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan ise henüz olaya ilişkin bir açıklama gelmedi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Rusya, Ukrayna'nın askeri kayıplarını açıkladı (Ukrayna Rusya)
DÜNYA Rusya, Ukrayna'nın askeri kayıplarını açıkladı!
Zelenskiy: Rusya, Ukrayna'nın tarihini yok etmeye çalışıyor
DÜNYA Zelenskiy: Rusya, Ukrayna'nın tarihini yok etmeye ...
BARİKAT! Son dakika: Rus işgaline karşı Ukrayna'dan Kiev sokaklarında direniş hazırlığı - VİDEO
DÜNYA Kiev direnişe hazırlanıyor!
Son dakika: İsrail savaş mağduru Ukraynalıları kabul etmedi (Ukrayna Rusya savaşı)
DÜNYA İsrail savaş mağduru Ukraynalıları kabul etmedi
FÜZE YAĞIYOR! Son dakika: Rus işgalinin 7. günü! (Rusya Ukrayna savaşı)
DÜNYA Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 7. günü!
Son dakika: ABD, hava sahasını Rusya'ya kapattı! (Ukrayna Rusya haberleri)
DÜNYA ABD, hava sahasını Rusya'ya kapattı!
Son dakika: Ukrayna'dan ayrılmak isteyen göçmenler ayrımcılığa uğruyor
DÜNYA Ukrayna'dan ayrılmak isteyen göçmenler ayrımcılığa ...
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri
DÜNYA Kiev'de büyük patlama sesleri
Çin'den ABD'deki vatandaşlarına uyarı
DÜNYA Çin'den ABD'deki vatandaşlarına uyarı
Almanya'dan Rusya'ya 'yalanlara dayalı savaş' eleştirisi
DÜNYA Almanya'dan Rusya'ya 'yalanlara dayalı savaş' ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.