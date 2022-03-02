Dünya bunu konuşuyor! Putin yine şoke etti! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberler... Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal saldırısının en çok protesto edildiği Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus polisi, savaş karşıtı protestocuları gözaltına almaya devam ediyor.

UKRAYNA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE GİTMEK İSTEDİLER

İHA'da yer alan son dakika haberine göre Moskova'da Ekaterina Zavizion ve Olga Alter isimli 2 anne, Sonya, David, Matvey, Liza ve Gosha isimli çocuklarını da alarak Ukrayna Büyükelçilik binası önüne gitmek istedi.

EN KÜÇÜK ÇOCUK 7 YAŞINDA

En küçüğü 7, en büyüğü 11 yaşında olan çocuklar "Savaşa hayır" yazılı pankartlar taşıyarak, Büyükelçilik binası önüne çiçek bıraktı.

2 ANNE VE 5 ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada çevrede güvenlik önlemleri alan Rus polis ekipleri, 2 anne ve 5 çocuğu gözaltına alarak ekip araçlarına bindirdi.

OLAY, RUSYA'DA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Son dakika haberine göre karakola götürülen kadınlar ve çocuklar, sorgularının ardından serbest bırakıldı. Çocukların gözaltına alınması Rusya'da büyük tepki toplarken, Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan ise henüz olaya ilişkin bir açıklama gelmedi.