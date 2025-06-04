Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Ebrar Karakurt Eczacıbaşı Dynavit'te! - Voleybol Haberleri

        Ebrar Karakurt Eczacıbaşı Dynavit'te!

        Eczacıbaşı Dynavit, milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 18:06 Güncelleme: 04.06.2025 - 18:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ebrar Karakurt'un yeni takımı Eczacıbaşı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Voleybol Sultanlar Ligi'nin güçlü ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, transferde bombaı patlattı. Turuncu-beyazlılar, A Milli Kadın Takımı'nın yıldız smaçörü Ebrar Karakurt'u kadrosuna kattığını açıkladı.

        Ebrar, son iki sezondur Rus ekibi Lokomotiv Kaliningrad'da foram giyiyordu.

        "ÜLKEME DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

        Transferle ilgili görüşlerini dile getiren Ebrar Karakurt, "Ülkeme, yuvama döndüğüm için çok mutluyum. Yıllarca İtalya'da ve Rusya'da ülkemi temsil etmek ve takımlarıma başarılar kazandırmak için çok çalıştım, karşılığında da birçok başarıya imza attım. Ancak, kalbim artık ülkeme dönmem gerektiğini söylüyordu. Eczacıbaşı bana ilk andan bu yana hep çok sıcak davrandı, geleceğe dair harika bir proje sundu. Tüm bunların ardından çok fazla düşünmeme de gerek kalmadı. Artık tüm emeğim, hırsım ve coşkumla Eczacıbaşı Dynavit formasını terleteceğim. Umuyorum ki bu güzel camiada birçok güzel başarı elde edecek ve unutulmaz günler yaşayacağız. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve Sultanlar Ligi'ne, Tigers taraftarına ‘Evet, ben geldim’ diyorum" dedi.

        "EBRAR'IN TAKIMIMIZA BÜYÜK KATKILAR SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUZ"

        Ebrar Karakurt’un transferiyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Türk voleybolunun değerli oyuncularından Ebrar Karakurt’u, 2025-2026 sezonu için kadromuza katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hem kulüp düzeyinde hem de milli takımımızla elde ettiği sayısız başarıyla dikkat çeken Ebrar’ın, hırslı karakteri ve savaşçı ruhunun takımımıza büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Uluslararası arenada edindiği deneyim ve kazandığı tecrübelerin, özellikle genç oyuncularımıza ilham vereceğine; yüksek enerjisi ve performansıyla da takım ruhunu daha da güçlendireceğine yürekten inanıyoruz. Bu önemli transferin kulübümüz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, Ebrar’a turuncu-beyaz forma altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

        25 yaşındaki 1.95'lik yıldız voleybolcu, kariyerine Bursa Büyükşehir Belediyespor’da başlarken, daha sonra sırasıyla VakıfBank, Bahçelievler Voleybol Kulübü, Türk Hava Yolları, Igor Gorgonzola Novara ve Lokomotiv Kaliningrad takımlarında forma giydi.

        Kulüp başarıları:

        2017-2018 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu

        2017-2018 Sultanlar Ligi şampiyonluğu

        2017-2018 Türkiye Kupası şampiyonluğu

        2017-2018 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu

        2018-2019 Dünya Kulüpler şampiyonluğu

        2018-2019 Sultanlar Ligi şampiyonluğu

        2021-2022 İtalya Kupası ikinciliği

        2021-2022 İtalya Süper Kupası ikinciliği

        2022-2023 İtalya Süper Kupası ikinciliği

        2023-2024 Rusya Ligi ikinciliği

        2023-2024 Rusya Süper Kupası ikinciliği

        2024-2025 Governor Kaliningrad Kupası şampiyonluğu

        2024-2025 Rusya Ligi şampiyonluğu

        Milli Takım başarıları:

        2017 U23 Dünya şampiyonluğu

        2018 FIVB Milletler Ligi ikinciliği

        2019 Avrupa Şampiyonası ikinciliği

        2021 FIVB Milletler Ligi üçüncülüğü

        2021 Avrupa Şampiyonası üçüncülüğü

        2023 FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu

        2023 Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu

        Bireysel başarılar:

        2017 U19 Dünya Şampiyonası ‘En İyi Smaçör

        2019 FIVB Milletler Ligi ‘En İyi Pasör Çaprazı’

        2020-2021 Türkiye Kupası ‘En İyi Servis Atan Oyuncu’

        2020-2021 Türkiye Ligi ‘En İyi Servis Atan Oyuncu’

        2022-2023 İtalya Ligi ‘En İyi Pasör Çaprazı’

        2023 Avrupa Şampiyonası ‘En İyi Smaçör’

        2023-2024 Rusya Kupası ‘En İyi Servis Atan Oyuncu’

        2023-2024 Rusya Süper Ligi ‘En Değerli Oyuncu’

        2023-2024 Rusya Süper Ligi ‘En İyi Pasör Çaprazı’

        2023-2024 Rusya Süper Ligi ‘En İyi Servis Atan Oyuncu’

        2023-2024 Rusya Süper Ligi ‘En Skorer Oyuncu’

        2024-2025 Rusya Süper Ligi ‘En Değerli Oyuncu’

        2024-2025 Rusya Süper Ligi ‘En İyi Pasör Çaprazı’

        2024-2025 Rusya Süper Ligi ‘En Skorer Oyuncu’

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Yumurta tesisi alevlere teslim! 150 bin tavuk öldü!
        Yumurta tesisi alevlere teslim! 150 bin tavuk öldü!
        Edin Dzeko için flaş iddia: Real Madrid devrede
        Edin Dzeko için flaş iddia: Real Madrid devrede
        İzmir'de grev sona erdi
        İzmir'de grev sona erdi
        Zelenskiy: Rusya'nın önerileri kabul edilemez
        Zelenskiy: Rusya'nın önerileri kabul edilemez
        İş insanı İlbak cezaevinden çıktı
        İş insanı İlbak cezaevinden çıktı
        Papara'dan hesaplara bloke
        Papara'dan hesaplara bloke
        Fenerbahçe, seçim için toplanan imza sayısını açıkladı!
        Fenerbahçe, seçim için toplanan imza sayısını açıkladı!
        2. Dünya Savaşı'ndan bomba bulundu, binlerce kişi tahliye edildi!
        2. Dünya Savaşı'ndan bomba bulundu, binlerce kişi tahliye edildi!
        Eski sevgilisini kıskandı arkadaşını öldürdü!
        Eski sevgilisini kıskandı arkadaşını öldürdü!
        Tekne romantizmi
        Tekne romantizmi
        KKM için TCMB'ye kaynak aktarmak Anayasaya aykırı bulundu
        KKM için TCMB'ye kaynak aktarmak Anayasaya aykırı bulundu
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Bu yiyecekler ödem tutmanıza neden olabilir!
        Bu yiyecekler ödem tutmanıza neden olabilir!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        3 yıl önce kızını kaybetmişti... Anne vahşeti!
        3 yıl önce kızını kaybetmişti... Anne vahşeti!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde