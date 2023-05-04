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Eski Brezilya lideri Bolsonaro'nun evine polis baskını

Eski Brezilya lideri Jair Bolsonaro'nun evine polis baskın düzenledi. Covid-19 aşı kartında sahtecilik yapıldığı iddiasıyla evde arama yapıldı. 6 kişi gözaltına alındı

Son dakika: Eski Brezilya lideri Bolsonaro'nun evine polis baskını
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Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun evinin, Covid-19 aşı kartında sahtecilik yaptığı suçlamasıyla polis tarafından arandığı bildirildi.

Başkent Brasilia'da, Bolsonaro'nun evine baskın yapan polis, Covid-19 aşı sertifikasında sahtecilik yaptığı iddiasıyla eski devlet başkanının cep telefonuna el koydu.

Bolsonaro, birkaç akrabası ve danışmanının, ABD'ye giriş izni almak için aşı kartındaki bilgileri değiştirdiği öne sürüldü.

BOLSONARO İDDİALARI YALANLADI

Aşırı sağcı Bolsonaro, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, suçlamaları reddederek, "Aşı sertifikasında değişiklik iddiaları kesin olarak yalandır. Benden hiçbir yerde aşı sertifikası talep etmediler, benim tarafımda yanlış bir şey yok, aşıyı yaptırmadım, nokta. Bunu asla inkar etmedim." ifadesini kullandı.

Federal Polisten yapılan açıklamada ise söz konusu kişilerin, aşı sertifikalarının içeriğinde değişikliğe gittiği, Brezilya ve ABD tarafından uygulanan mevcut sağlık kısıtlamalarından bu yolla kaçındığı kaydedildi.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında, Brasilia ve Rio de Janeiro'da bazı evlere baskınlar yapıldığı ve 6 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Soruşturmanın, Yargıtay Sulh Yargıcı Alexandre de Moraes'in talimatları doğrultusunda yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Bolsonaro, salgının başladığı dönemlerdeki açıklamasında, Covid-19'un küçük bir grip olduğunu ve insanların bu sebepten dolayı kısıtlanmasını doğru bulmadığını, birçok kez söylemişti.

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