Daha önce kadrosunu Murat Sağlam, Emre Belözoğlu ve Allahyar Sayyadmanesh ile güçlendiren Fenerbahçe, geçen günlerde İstanbul'a getirdiği Max Kruse transferini de resmen bitirdi.

Sarı-lacivertliler, Werder Bremen'le olan sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Alman yıldız ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmi internet sitesinden duyurdu.

10 NUMARAYI GİYECEK!

Max Kruse, Fenerbahçe'de 10 numaralı formayı terletecek. Alman futbolcunun Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilmekte olan hazırlık kampına katıldığı belirtilirken anlaşmanın mali detaylarına dair bir bilgi verilmedi.

İLK AÇIKLAMALARINI YAPTI!

Transferinin ardından açıklamalar yapan Kruse şunları söyledi:

"İlk izlenimim gerçekten çok güzeldi. Kendimi harika hissediyorum. Umarım ilk golüm çok erken gelir. İlk hedefim, formamıza 4. yıldızı kazandırmak. Geçen seneden çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum."

"Biliyorum ki birçok efsane, Fenerbahçe'de 10 numarayı taşıdı. Umarım bu forma ile Fenerbahçe'nin bir parçası olurum ve çok önemli işlere imza atarım"

"Fenerbahçe'den Tolgay Arslan'ı tanıyorum. O bana, buranın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu anlattı. Onun dışında, Tolga Ciğerci'yi tanıyorum. Bütün arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, daha önce ön sözleşme imzaladığı Alman milli futbolcu Max Kruse ile anlaşmaya varmıştır.

Fenerbahçemiz, Alman futbolcuyu 3 yıllığına renklerine bağlamıştır.

Oyuncumuz Topuk Yaylası’nda gerçekleştirilen hazırlık kampına katılmıştır.

Max Kruse’e, Kulübümüze hoş geldin diyor; çubuklu forma altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."