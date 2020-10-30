Fransız polisinden Türklere müdahale!

AA

Fransız polisi dün gece tarihe geçecek bir çifte standarta daha imza attı. Paris'te, geçen hafta sonu Ermeni ve terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının düzenlediği eyleme ses çıkarmayan Fransız polisi, önceki gün Isere kentinde 300-400 kadar Ermeni göstericinin, A7 Otoyolu'nu her iki yönden ulaşıma kapatıp eylem yapmasına sessiz kalmıştı.

ERMENİ EYLEMCİLER OTOYOLU KAPATMIŞTI

Göstericilere tepki gösteren 5 Türk feci biçimde darp edilmiş, Türk gurbetçiler, "Fransız polisi ve sağlık ekipleri olay yerinde olmasına rağmen yanımıza gelmediler. Kendi imkanlarımızla hastaneye gittik" demişti.

TÜRKLER DİJON'DA GÖSTERİ DÜZENLEDİ

AA'da yer alan habere göre Fransa'nın Dijon kentinde dün gece polis, Ermeni göstericileri protesto eden Türklere müdahale etti.

Dijon kentinin merkezinde bir grup Türk, 28 Ekim’de Vienne'de Ermenistan yanlısı gösteri yapan protestocuların Türklere saldırıp onları yaralamasını protesto etti.

FRANSIZ POLİSİNDEN BİBER GAZI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre bir grup Türk, ellerinde Türk bayraklarıyla kentte yürüdü. Polis buna son vermek için gruba biber gazıyla müdahale etti.

LYON'DAKİ GÖSTERİ İÇİN PARA CEZASI KESİLDİ

Lyon kentinde de Türklerin önceki gece Ermeni eylemcileri protesto etmek için düzenlendiği gösteriye polis müdahale etti. Valilikten yapılan açıklamada, eylem yapan 65 Türk'e para cezası verildiğini belirtildi.