Galatasaray, Florya arazisini satın aldı

DHA

Galatasaray Yönetimi, yeni projesini hayata geçirmek için ilk adımı attı. Sarı-kırmızılı kulüp, Florya´daki arsanın Emlak Konut´ta bulunan 41 dönümlük bölümünü 1 milyar 171 milyon 800 bin TL´ye satın aldı. Daha önce arazinin 21 dönümlük bölümünü elinde bulunduran Galatasaray, Florya´da toplamda 62 dönümlük arazinin sahibi oldu.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Galatasaray Florya Metin Oktay tesislerindeki arsasını sattığını duyurdu. Emlak Konut´un Kamuyu Aydınlatma Platformu´na (KAP) yaptığı açıklamada, "Şirketimiz mülkiyetindeki; İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Florya Mahallesi'nde yer alan 292/220 Ada/Parsel sayılı taşınmaz KDV dahil 1.171.800.000 TL bedelle satılmıştır" denildi.

Sarı-kırmızılı yönetimin sıradaki hedefi, takımın tesislerini Kemerburgaz´a taşımak ve Florya´da inşaata başlamak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek´in bu ay yapılacak olağan mali kongrede projenin detaylarını açıklaması bekleniyor.