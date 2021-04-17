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Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe maçından önce verdiği demeçte kulüp içindeki sıcak gündemi değerlendirdi. Terim, "Şu çok önemli. Galatasaray'a da Galatasaray'ın değerlerine de ve sahada formasını ıslatan futbolculara kimse dokunamaz. Kolay kolay da dokunamaz. İnanıyorum ki, aynı zamanda Galatasaraylılar da buna müsaade etmez" dedi

Son dakika Galatasaray HABERİ - Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Göztepe maçından önce yaptığı açıklamalarda sarı-kırmızılı kulüpte son dönemde yaşanan gelişmelere cevap verdi.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

"Bazı konular herkesin merak ettiğini de biliyorum ama Galatasaray, şampiyonlukları kaybedebilir. Şampiyonluklar gelebilir. Kazanabilir. Kaybedebilir. Bunlar olmuştur. Ancak Galatasaray irtifa kaybedemez. Galatasaray itibarının zedelenmesine müsaade etmez. Galatasaray kendi hakkında dışarıda kolayca dedikodu yapılmasına o duruma düşmez. Dolayısıyla diyeceğim odur ki, Galatasaray'a kimse kendi adına veya kendi istediği gibi dokunamaz. Bunlar bizim için önemli şeylerdir.

Şöyle bakıyorum, dünyanın her tarafından ismim nereye yazılırsa Galatasaray yazılmış. 50 seneye varan kapıdan girdiğim andan itibaren örf ve ananelerine adapte olmak müthiş bir çaba harcamışım. Galatasaray çabasına terbiyesine özen göstermişim. Demin de söyledim. Kendimi sıradan bir antrenör olarak görmüyorum. Milyonlarca Galatasaraylının beni böyle gördüğüne inanıyor, hissediyorum. 7446 benim sicil numaram. Galatasaray divan üyesiyim. Aşağı yukarı 50 senedir Galatasaraylıyım. Bu ne demektir, ben hareket halindeki trene yolda binmedim.

"SAHADA FORMASINI ISLATAN OYUNCULARA KİMSE DOKUNAMAZ"

Ortasında girdiğim bir film hakkında yorum yapmıyorum. Yani, şu çok önemli Galatasaray'a da, Galatasaray'ın değerlerine de ve sahada emeğini veren, formasını ıslatan Galatasaray'ı temsil edenlere kimse dokunamaz. Kolay kolay dokunamaz. İnanıyorum ki, aynı zamanda Galatasaraylılar da buna müsaade etmez. Benim takımımla, kulübümle, camiamla ilgili fikirlerim aşağı yukarı budur."

MUSTAFA CENGİZ NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GSTV'de yaptığı açıklamada "Futbolcuların haysiyet şereflerini hatırlasınlar. Kendilerine oynamıyorlar. Türkiye'nin en büyük camiasındalar. Ölümüne oynamalılar. Bunu neden yapmıyor futbolcularımız. İpinde değil adamın, profesyonelce bakıyor." ifadelerini kullanmıştı.

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