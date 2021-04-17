Galatasaray'da yönetim krizi büyüyor...

"Futbolcuların haysiyet şereflerini hatırlasınlar. Kendilerine oynamıyorlar. Türkiye'nin en büyük camiasındalar. Ölümüne oynamalılar. Bunu neden yapmıyor futbolcularımız. İpinde değil adamın, profesyonelce bakıyor."

Mustafa Cengiz'in bu açıklamaları sonrası Galatasaray karıştı...

TÜM KURULLAR TOPLANIYOR

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz çok önemli bir karar aldı. Olaylı bir hafta geçiren sarı-kırmızılılarda dün olağanüstü yönetim kurulu toplantısı yapılmıştı. Bu toplantıda 7 yönetici, başkan Mustafa Cengiz'den görev ve yetkilerinden çekilmesini istemiş ve onursal başkanlık önermişti. Öneri karşısında büyük şok yaşayan Cengiz ise geri adım atmamış, başkanlığa devam edeceğini söylemişti.

Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik de Mustafa Cengiz'e istifa etmeyi önerdiklerini ancak Cengiz'in 'yeniden aday olacağım ve kazanacağım' dediğini açıklamıştı.

DHA'nın haberine göre; yöneticilerin bu hamlesine karşılık başkan Mustafa Cengiz tüm kurullara haber gönderdi ve olağanüstü toplantı yapılacağını bildirdi. Cengiz'in çağrısı üzerine yönetim, denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ve idareciler yarın stattaki toplantıya katılacak.

Bu toplantıdan çok radikal kararlar çıkması bekleniyor. Bazı yöneticilerden sürpriz istifalar gelebileceği belirtildi.

SEÇİM NE ZAMAN?

Galatasaray'da başkanlık seçimi, yeterli çoğunluk sağlanması halinde 22 Mayıs’ta yapılacak. Galatasaray’da başkanlık seçimi, yeterli çoğunluk sağlanması halinde 22 Mayıs’ta yapılacak. Burak Elmas, Metin Öztürk ve Tuncer Hunca'dan sonra Eşref Hamamcıoğlu da Galatasaray başkanlığı için adaylığını açıklamıştı.

FLORYA'DAKİ O FOTOĞRAF

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek" sözleri rahatsızlık yaratmıştı. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak, Cengiz'in sözlerinin ertesi günü Florya'ya giderek futbolcularla bir toplantı yapmış ve fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabında yayınlamıştı. Fotoğrafta Fatih Terim ise yer almamıştı.

RESMİ SİTEDEN YALANLAMA

Öte yandan Galatasaray Kulübü, Başkan Mustafa Cengiz'in "Donk'un seks partilerinden bıktık. Futbolcular doğru dürüst antrenman yapmıyor. Akşam parti, sabah idman... Performanslarını başka yere harcıyorlar. İşin eğlencesindeler" şeklinde basında çıkan ve çok konuşulan bu sözlerini yalanlamıştı.