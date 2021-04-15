Galatasaray'dan flaş yalanlama

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün yayınlanan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’in 20 Genel Kurul üyesinin olduğu ortamda söylediği iddia edilen sözler tamamen hayal ürünüdür.

Hiçbir gerçekçiliği bulunmayan ve her cümlesi iftira dolu bu ifadeleri manşetine taşıyarak Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’i kamuoyu önünde itibarsızlaştırma çabası içinde bulunmak en hafif tabiriyle ahlaksızlıktır.

Bu tip hayal ürünü yalan haberler yapmanın gazeteciliğin hiçbir ilkesiyle bağdaşmadığını belirtir, Galatasaray camiasının, taraftarımızın ve kamuoyunun bu tip manipülatif haberlere itibar etmemesini rica ederiz.

Hiçbir gerçek dayanağı olmayan bu haberi yapanlarla ilgili gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını kamuoyuna saygıyla bildiririz."

HABERDE "DONK'UN SEKS PARTİLERİNDEN BIKTIK" DEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Söz konusu haberde Cengiz'in söylediği iddia edilen sözler şöyleydi:

“Donk’un seks partilerinden bıktık. Futbolcular doğru dürüst antrenman yapmıyor. Akşam parti, sabah idman... Performanslarını başka yere harcıyorlar. İşin eğlencesindeler”

"TAKIM ÇALIŞMIYOR, TERİM BİR ABD BİR BODRUM'DA"

“Bir ABD’ye gidiyor, bir Bodrum’a”

ARDA TURAN HABERİNE DE YALANLAMA GELDİ

Galatasaray, Arda Turan'la ilgili haberleri de şu sözlerle yalanladı:

"Bugün medyada futbol takımımızın kaptanlarından Arda Turan ile ilgili Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’e atfedilen “prim” haberi gerçeği yansıtmamaktadır.

Arda Turan, tüm futbolcularımız gibi değerli ve sorumluluklarının bilincinde bir oyuncumuzdur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"