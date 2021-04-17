Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigGalatasarayGalatasaray yöneticisinden olay Mustafa Cengiz sözleri!
ABONE OL

Recevik: "Yönetim olarak başkana istifayı önerdik"

Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik gündeme bomba gibi düşen açıklamalar yaptı. Recevik, yaptığı konuşmalar nedeniyle Başkan Mustafa Cengiz'e istifa etmeyi önerdiklerini ancak Cengiz'in 'yeniden aday olacağım ve kazanacağım' dediğini belirtti

Galatasaray yöneticisinden olay Mustafa Cengiz sözleri!

Galatasaray kulübü yöneticilerinden Mahmut Recevik, sosyal medya platformu Clubhouse üzerinden dikkat çeken açıklamalar yaptı. Sporx'in haberine göre; Recevik, Clubhouse yayınında yönetim kurulu olarak Mustafa Cengiz'i istifaya çağırdıklarını ancak Cengiz'in kabul etmediğini, yeniden seçimde yeniden başkan seçileceğini düşündüğünü söyledi. Recevik ayrıca Abdurrahim Albayrak'ın başkan adayı olacağını düşündüğünü söyledi.

Recevik'in açıklamaları şu şekilde:

"BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ'E İSTİFAYI ÖNERDİK"

"Bugünkü toplantıda 7 yönetici, Başkan Mustafa Cengiz'e istifa etmesini önerdik. Salı günü başkanın TV'deki konuşmaları beğenmediğimiz bir tutumdu. Pazartesi günü bir dernekte yaptığı konuşmalar ve bunların gazeteye yansıması da rahatsız ediciydi. Başkan Mustafa Cengiz istifa etmeyeceğini söyledi. Yeniden aday olacağını ve seçimi kazanacağını söyledi. Ben de kendisine seçim kazanmasının mümkün olmadığını söyledim. Diğer yönetici arkadaşlarımın da görüşleri benimle aynı."

"ABDURRAHİM ALBAYRAK ADAY OLUR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

"Yönetimin içinden bir aday çıkarsa o ismin Abdurrahim Albayrak olacağını düşünüyorum. Ben Abdürrahim Albayrak aday olacak diye düşünüyorum."

"Diğer yönetici arkadaşlar Okan, Dilek, Kaan, Emre hepimiz aynı şeyi söyledik ama istifaya ikna edemedik Başkanı."

"Kayyumluk bir durum yok şu anda. Başkan istifa ederse 2. Başkan kulübü seçime götürür. Başkana hepimiz söyledik, anlattık istifa etmesi gerektiğini söyledik. Kendisi kabul etmedi. Umarım ailesi tarafından ikna edilir."

Öte yandan yöneticilerden Okan Böke de Clubhouse yayınında konuştu. Böke Başkan Cengiz ile ilgili, "Her şeyin önemlisi Mustafa başkanın sağlığı. İlk başta da söyledim gitmemiz gerektiğini." sözlerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Süper Lig puan durumu 17 Nisan 2021! Spor Toto Süper Lig 35. hafta fikstürü ve maç sonuçları
FUTBOLSüper Lig güncel puan durumu (17 Nisan)
Beşiktaş: 2 - Ankaragücü: 2 | MAÇ SONUCU
FUTBOLKartal, Ankaragücü'ne takıldı
Fatih Karagümrüklü Emre Çolak'ın sözleşmesi feshedildi
FUTBOLSözleşmesi feshedildi
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri
FUTBOLDev eşleşmeler!
Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı muhtemel 11'i
FUTBOLKararını verdi!
Fatih Terim ne diyecek?
FUTBOLFatih Terim ne diyecek?
İbrahim Yıldız: Neredesin Aboubakar?
FUTBOL"Neredesin Aboubakar?"
Konyaspor: 0 - Kayserispor: 0 (MAÇ SONUCU)
FUTBOLKonya'da gol sesi çıkmadı!
Emre Belözoğlu oyunu çizgiye çekti!
FUTBOLEmre Belözoğlu oyunu çizgiye çekti!
Arsenalli oyuncular 'Irkçılığa karşı diz çök'tü!
FUTBOL'Irkçılığa karşı diz çök'tüler! Slavia'ya tepki...