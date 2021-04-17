Galatasaray kulübü yöneticilerinden Mahmut Recevik, sosyal medya platformu Clubhouse üzerinden dikkat çeken açıklamalar yaptı. Sporx'in haberine göre; Recevik, Clubhouse yayınında yönetim kurulu olarak Mustafa Cengiz'i istifaya çağırdıklarını ancak Cengiz'in kabul etmediğini, yeniden seçimde yeniden başkan seçileceğini düşündüğünü söyledi. Recevik ayrıca Abdurrahim Albayrak'ın başkan adayı olacağını düşündüğünü söyledi.

Recevik'in açıklamaları şu şekilde:

"BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ'E İSTİFAYI ÖNERDİK"

"Bugünkü toplantıda 7 yönetici, Başkan Mustafa Cengiz'e istifa etmesini önerdik. Salı günü başkanın TV'deki konuşmaları beğenmediğimiz bir tutumdu. Pazartesi günü bir dernekte yaptığı konuşmalar ve bunların gazeteye yansıması da rahatsız ediciydi. Başkan Mustafa Cengiz istifa etmeyeceğini söyledi. Yeniden aday olacağını ve seçimi kazanacağını söyledi. Ben de kendisine seçim kazanmasının mümkün olmadığını söyledim. Diğer yönetici arkadaşlarımın da görüşleri benimle aynı."

"ABDURRAHİM ALBAYRAK ADAY OLUR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

"Yönetimin içinden bir aday çıkarsa o ismin Abdurrahim Albayrak olacağını düşünüyorum. Ben Abdürrahim Albayrak aday olacak diye düşünüyorum."

"Diğer yönetici arkadaşlar Okan, Dilek, Kaan, Emre hepimiz aynı şeyi söyledik ama istifaya ikna edemedik Başkanı."

"Kayyumluk bir durum yok şu anda. Başkan istifa ederse 2. Başkan kulübü seçime götürür. Başkana hepimiz söyledik, anlattık istifa etmesi gerektiğini söyledik. Kendisi kabul etmedi. Umarım ailesi tarafından ikna edilir."

Öte yandan yöneticilerden Okan Böke de Clubhouse yayınında konuştu. Böke Başkan Cengiz ile ilgili, "Her şeyin önemlisi Mustafa başkanın sağlığı. İlk başta da söyledim gitmemiz gerektiğini." sözlerini kullandı.