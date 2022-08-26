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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray, PSG ile Icardi pazarlığına başladı

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri... Galatasaray'ın Mauro Icardi'nin kulübü PSG ile kiralama konusunda anlaşmaya vardığı ve şartların detaylarının görüşüldüğü kaydedildi. İşte detaylar

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  • Galatasaray transferde yılın bombasını patlatıyor! PSG yıldızı Icardi için pazarlık başladı! - GS haberleri - Icardi geliyor mu?

    Corriere dello Sport muhabiri Pasquale Salvione'nin haberinde, Mauro Icardi konusundaki ısrarını sürdüren Galatasaray'ın PSG ile oyuncunun kiralanması konusunda anlaşmaya vardığını aktardı. 
  • Galatasaray transferde yılın bombasını patlatıyor! PSG yıldızı Icardi için pazarlık başladı! - GS haberleri - Icardi geliyor mu?

    Icardi ve eşi / menajeri Wanda Nara'nın da Galatasaray'a transfer olma konusunda ikna olduğu belirtildi.
  • Galatasaray transferde yılın bombasını patlatıyor! PSG yıldızı Icardi için pazarlık başladı! - GS haberleri - Icardi geliyor mu?

    PSG'nin de kiralama şartları konusunda pazarlığı sürdürdüğü ifade edildi.
  • Galatasaray transferde yılın bombasını patlatıyor! PSG yıldızı Icardi için pazarlık başladı! - GS haberleri - Icardi geliyor mu?

    PSG teknik direktörü Galtier'in Icardi'yi takımda düşünmediğini ilan ettikten sonra Arjantinli golcünün Galatasaray ihtimalini birinci sıraya aldığı ifade edildi.
  • Galatasaray transferde yılın bombasını patlatıyor! PSG yıldızı Icardi için pazarlık başladı! - GS haberleri - Icardi geliyor mu?

    Galatasaray'ın Icardi'nin aldığı yıllık 8 milyon Euro'nun yüzde 40'ını ödemek istediğini PSG'ye ilettiği kaydedilirken bu teklif üzerinden pazarlıkların sürdüğü ifade edildi.
  • Galatasaray transferde yılın bombasını patlatıyor! PSG yıldızı Icardi için pazarlık başladı! - GS haberleri - Icardi geliyor mu?

    Ayrıca, Galatasaray'ın Icardi'nin satın alma opsiyonunu da görüşmelere dahil ettiği ve konuyla ilgili temasların gece de sürdüğü aktarıldı.
  • Galatasaray transferde yılın bombasını patlatıyor! PSG yıldızı Icardi için pazarlık başladı! - GS haberleri - Icardi geliyor mu?

    Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Ümraniyespor ile oynanan maçın ardından Icardi ile ilgili sorulan soruya şu yanıtı vermişti:
  • Galatasaray transferde yılın bombasını patlatıyor! PSG yıldızı Icardi için pazarlık başladı! - GS haberleri - Icardi geliyor mu?

    "Hücum hattına takviyeye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Elimizdekilerden farklı özellikleri olan bir isim istiyoruz. Icardi'nin adı geçti. Çok önemli futbolcu. Kulübünden ayrılıp ayrılmayacağı veya Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belli değil. Tabii çok yüksek maaş alan oyuncular. Bu maaşlar zaten Türkiye'de verilmesi zor. Bizim açımızdan net bir gelişme olmadı."
  • Galatasaray transferde yılın bombasını patlatıyor! PSG yıldızı Icardi için pazarlık başladı! - GS haberleri - Icardi geliyor mu?

    Kariyerine İspanya'da Vecindaro altyapısında başlayan Icardi, daha sonra Barcelona altyapısına girerek kariyerine başladı. 
  • Galatasaray transferde yılın bombasını patlatıyor! PSG yıldızı Icardi için pazarlık başladı! - GS haberleri - Icardi geliyor mu?

    Sampdoria'ya transfer olduktan sonra kariyeri ivme kazanan Arjantinli golcü 2013'te 13 milyon euroya Inter'e ve 2020'de 50 milyon Euro'ya PSG'ye transfer olmuştu.

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