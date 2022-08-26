"Hücum hattına takviyeye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Elimizdekilerden farklı özellikleri olan bir isim istiyoruz. Icardi'nin adı geçti. Çok önemli futbolcu. Kulübünden ayrılıp ayrılmayacağı veya Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belli değil. Tabii çok yüksek maaş alan oyuncular. Bu maaşlar zaten Türkiye'de verilmesi zor. Bizim açımızdan net bir gelişme olmadı."