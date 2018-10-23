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Son dakika... Gina Haspel Türkiye'de!

Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump'ın destek verdiği, bir dönem Türkiye'de de görev yapan ve işkence yöntemleriyle adı anılan CIA Başkanı Gina Haspel Ankara'ya geldi. Haspel, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması, FETÖ ve Suriye konularını görüşmek üzere Türkiye'ye geldiği belirtiliyor

23.10.2018 - 08:35 | Güncelleme: HABERTURK.COM

CIA Başkanı Gina Haspel Ankara'ya geldi. Haspel'in Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kaşıkçı cinayeti ile ilgili gerçekleri bütün çıplaklığıyla" anlatacağı, ABD Başkanı Donald Trump'ın da, " Suudi Arabistan'ın açıklamalarını tatmin edici bulmadığı" açıklamalarının ardından, CIA Başkanı Gina Haspel, Türkiye'ye geldi.

HASPEL KİMDİR?

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un görevden alınarak yerine CIA Direktörü Mike Pompeo'nun atanmasının ardından, Pompeo'dan boşalan koltuğa, CIA Direktörü Yardımcısı olan Gina Haspel getirilmiş, Haspel, bu göreve getirilen ilk kadın olmuştu. 

1 Ekim 1956 doğumlu olan Gina Haspel, 1985 yılında CIA'ye katıldı. İstihbarat toplama, analiz, gizli eylem, karşı istihbarat, dış hizmetler gibi operasyonlarda oldukça etkili bir isim...

"Beyninin her hücresini kullanabilen yetenekte" bir isim olarak adlandırılan Haspel, terör örgütü El Kaide şüphelilerinin sorgulanmasıyla ilgili süreçlerde öne çıkmıştı. El Kaide üyeleri Ebu Zübeyde ve Abd al-Rahim al-Nashiri, 2002 yılında hapishanede tutularak, işkenceye maruz kaldılar. Gizliliği kaldırılan CIA raporlarında Ebu Zübeyde'nin bir ayda 83 kez suda boğulma yöntemine maruz kaldığı, uykudan mahrum bırakıldığı, büyük bir kutuda tutulduğu, kafasının duvara çarpılarak sol gözünü kaybetmesine neden olduğu belirtiliyor. 

61 yaşındaki Gina Haspel'in Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın Orta Avrupa bürosunda da görev aldığı, Türkiye ve Orta Asya ülkelerinde uzun süre çalıştığı biliniyor. 

KAŞIKÇI OLAYI

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.

 

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YORUMLAR 11
  • Misafir 36 dakika önce
    Dış mihrakların başka bir oyunu olabilir.
  • Misafir 37 dakika önce
    Ankarada ne isi var,olay istanbulda olmadi mi?
  • Misafir 37 dakika önce
    şeytanın çocuğu gelmiş.
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