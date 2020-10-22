Grip aşısı krizi! Matematiği iyi olanlar biz çözemedik siz çözün 0:00 / 0:00

Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Grip, influenza virüsünün neden olduğu, genellikle sonbahar sonu, kış ve ilkbahar başına kadar olan dönemde daha sık görülen bulaşıcı bir hastalık. Covid-19 salgınının ikinci dalgası olarak nitelendirilecek sonbahar ayları yaşanırken, sağlık merkezlerine başvuran hastaların Covid-19 mu grip mi olduğunu ayırmanın güçleşeceği belirtiliyor. Her iki hastalık da benzer belirti ve bulgular gösterdiği için önümüzdeki günlerde sağlık hizmet birimlerinde kaygı verici yoğunluk yaşanabileceğine dikkat çekiliyor.

GRİP AŞISINA YOĞUN TALEP VAR

Bu noktada, büyük önemi olan grip aşısına olan talep artmış durumda. Grip aşısı temininde yaşanan sıkıntı ve risk grubundaki hastaların büyük bölümünün yeni risk değerlendirme kriterleri nedeniyle risk grubunda kabul edilmemeleri endişe yaratıyor. Organ nakli geçirenler, kanser hastaları, Koahlılar, astımı olanlar grip aşısı yaptırmak için yeterince riskli grupta kabul edilmiyorlar. Peki ama neden? Kimler risk grubunda ve aşı olmayı hak etmenin yolları neler? “Yeni risk değerlendirme şekli” risk grubunda olması gereken pek çok hastayı sistemin dışına çıkartarak grip aşısı yaptırmalarını engelliyor. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ersin Akpınar, grip aşısı yaptırma konusunda;“Bu konuyla ilgili yükseltilmiş yeni kriterlerin sorumluluğunu aile hekimlerine yüklemek ne mantıklı ne de bilimseldir” diyor. Bu açıklamanın nedeni, son günlerde grip aşısı ile ilgili yaşanan kriz. Risk grubunda olduğu halde sistemin aşı yapılmasına izin vermediği ve “Risk grubunda değilsiniz!” cümlesiyle şaşırttığı çok sayıda vatandaş mağdur durumda. Peki bu aşıyı yaptırabilmek için hangi şartlara uymak gerekiyor?

YENİ AŞI KRİTERLERİ MANTIK VE BİLİM İLE AÇIKLANAMAZ

Prof. Dr. Ersin Akpınar, yaptığı açıklamada, “Grip aşısının kimlere yapılması gerektiğinin belirlenmesinde, kullanımı bilimsel olmayan bir skorlama kullanmak ve bu mantık dışı grip aşısı skorlama yöntemini aile sağlığı merkezlerine uygulatmak; Sağlıkta şiddet, artan iş yükü nedeniyle hizmet sunumunun engellenmesi ve Covid-19 bulaşmasının artmasına neden olmaktan başka işe yaramayacaktır” diyerek itirazını sürdürüyor; “ ‘Charlson Komorbidite’ adı verilen indeksi kullanarak grip aşısının kimlere yapılması gerektiğinin belirlenmesi mantık ve bilim ile açıklanamaz. Astımlı veya KOAH’lı bir hastanın bu skordaki puanı ‘1’ iken 5 ve daha yukarı bir skorlama olması gerektiğini belirtmek bilim dışıdır. Aşı yaptırmak için Astım + Şeker Hastalığı + Koroner Arter Hastalığı (kalp krizi geçirmiş olmak ) + Karaciğer hastalığının tümünün bir hastada olması 4 puan etmekte ve hastanın grip aşısını yaptırmasına yetmemektedir.

GRİP AŞISI KİMLERE YAPILMALI?

Oysa Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) ile Sağlık Bakanlığı, grip aşısı yapılması gereken risk gruplarını belirlemişti. İşte grip aşısı yaptırması gereken risk grupları:

*65 yaş ve üzeri ve 2 yaş altı kişiler,

*6 ay- 18 yaş arasında olup uzun süre aspirin kullanması gerekenler

*Şeker hastalığı dahil herhangi bir metabolik hastalığı olanlar,

*Astım dahil kronik solunum yolu hastalığı bulunanlar,

*Kronik böbrek hastalığı olanlar,

*Kronik kalp ve damar sistemi hastalığı olanlar,

*Bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler (kronik kan hastalığı olanlar, kanser hastaları, immunsupresif ilaç kullananlar, HIV/AIDS hastaları)

*Huzurevi, bakımevi vb. ortamlarda yaşayanlar

*Aşırı kilolu olanlar

*Gebeler

*Sağlık çalışanları

AHASEN yukarıda belirtilen gruplara grip aşısı yapılmasının sağlanması, bilimsel olmayan ve mantık dışı yükseltilmiş grip aşısı yaptırma skorlarının uygulanmasına son verilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.