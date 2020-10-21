Grip aşısı hakkı olanlar e-Nabız'da 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Kimler grip aşısı olabilecek kimler olamayacak sorusunun yanıtı uzun zamandır bekleniyordu. Grip aşısını alabilecek vatandaşların e-Nabız sistemlerine yüklendiği açıklandı. Sağlık Bakanlığı sağlık uygulamaları için kullanılan e-Nabız uygulamasına güncelleme yaptı.

Bu güncellemeyle beraber kimlerin grip aşısı olacağı bu uygulamada yer alıyor. e-Nabız uygulamasına giren kişiler, yeni bir butonla karşılaşacak. Buraya girdiklerinde riskli grupta olup olmadıkları ifade edilecek. Eğer kişi riskli gruptaysa grip aşısını öncelikli olarak yaptıracak.

KİŞİLER YÜKSEK RİSK GRUBUNDA OLDUĞUNU NASIL ANLAYACAK?

e-Nabız uygulamasında kişilerin daha önce yer alan hastalıklarıyla ilgili bütün bilgiler toparlanmış olacak. Özellikle kalp rahatsızlığı, böbrek yetmezliği gibi durumlar çok yüksek riskli gruplar olarak biliniyor. Yine çocuklar ve hamileler de yüksek riskli grup da yer alacaklar. Öncelikli olarak hastalığı olanlara grip aşısı yapılması hedefleniyor. Türkiye Eczacılar Birliği'nden alınan bilgiye göre yaklaşık 1 milyon 300 bin aşı Türkiye'ye getirildi ve aşılar depolara pazartesiden itibaren dağıtıldı. Aşılar daha sonra da eczanelere ve aile sağlığı merkezlerine dağıtılacak. e-Nabız sisteminde yüksek riskli ifadesini gören kişiler aile sağlığı merkezlerine gidip aşılarını yaptırabilecekler.

SİSTEME e-NABIZ ŞİFRESİ VEYA e-DEVLET ŞİFRESİYLE GİRİLEBİLİYOR

Aile sağlığı merkezlerinde büyük bir yığılmanın önlenmesi için kişiler öncelikle e-Nabız sisteminden yüksek riskli grupta olup olmadıklarına bakabilecekler. Kişiler e-Nabız şifreleriyle veya e-Devlet şifreleriyle sisteme girip, yüksek riskte olup olmadıklarını öğrenip aşılarını aile sağlığı merkezlerinde yaptırabilecek.