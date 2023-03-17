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Son dakika haberi - A Milli Takımımızın Ermenistan ve Hırvatistan maçları aday kadrosu açıklandı

A Millî Takımımızın UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde 25 Mart'ta deplasmanda Ermenistan ve 28 Mart'ta Hırvatistan ile Bursa'da oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Mehmet Can Aydın ve Umut Nayir, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi

Son dakika haberi - A Milli Takımımızın Ermenistan ve Hırvatistan maçları aday kadrosu açıklandı
HABERTURK.COM

A Milli Takımımızın UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde 25 Mart'ta deplasmanda Ermenistan ve 28 Mart'ta Hırvatistan ile Bursa'da oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:

KALECİ

Altay Bayındır - Fenerbahçe A.Ş.
Mert Günok - Beşiktaş A.Ş.
Uğurcan Çakır - Trabzonspor A.Ş.

DEFANS

Mehmet Zeki Çelik - AS Roma
Onur Bulut - Beşiktaş A.Ş.
Abdülkerim Bardakcı - Galatasaray A.Ş.
Cenk Özkacar - Valencia CF
Çağlar Söyüncü - Leicester City FC
Merih Demiral - Atalanta BC
Ozan Muhammed Kabak - TSG 1899 Hoffenheim
Samet Akaydin - Fenerbahçe A.Ş.
Tayyip Talha Sanuç - Beşiktaş A.Ş.
Evren Eren Elmalı - Trabzonspor A.Ş.
Ferdi Erenay Kadıoğlu - Fenerbahçe A.Ş.

ORTA SAHA / FORVET

Abdülkadir Ömür - Trabzonspor A.Ş.
Barış Alper Yılmaz - Galatasaray A.Ş.
Cengiz Ünder - Olympique de Marseille
Arda Güler - Fenerbahçe A.Ş.
Hakan Çalhanoğlu - FC Internazionale Milano
İsmail Yüksek - Fenerbahçe A.Ş.
Mehmet Can Aydın - FC Schalke 04
Orkun Kökçü - Feyenoord
Salih Özcan - Borussia Dortmund
İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe A.Ş.
Muhammed Kerem Aktürkoğlu - Galatasaray A.Ş.
Cenk Tosun - Beşiktaş A.Ş.
Enes Ünal - Getafe CF
Mehmet Umut Nayir - HangiKredi Ümraniyespor

İLK KEZ DAVET EDİLENLER

Mehmet Can Aydın ve Umut Nayir, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 19 Mart Pazar günü saat 18.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. A Millî Takım Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz, 20 Mart Pazartesi günü EURO 2024 Elemeleri ve kampın başlangıcına ilişkin bir basın toplantısı düzenleyecek. Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki toplantı saat 14.30'da başlayacak.

Hazırlıklarına 20 Mart Pazartesi günü gerçekleştireceği antrenmanlarla başlayacak Ay-Yıldızlılar, Ermenistan maçı için 24 Mart'ta Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Erivan'a gidecek.

A Millî Takım Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz ve bir futbolcumuz, aynı gün saat TSİ 17.15'te Ermenistan maçına ev sahipliği yapacak Republican Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, maç öncesindeki resmî idmanını toplantının ardından saat TSİ 18.00'de bu tesiste gerçekleştirecek.

Türkiye - Ermenistan maçı ne zaman?

Türkiye - Ermenistan müsabakası, 25 Mart Cumartesi günü TSİ 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

A Millî Takımımız, Ermenistan karşılaşmasının hemen ardından THY'ye ait uçakla Erivan'dan Bursa'ya geçecek.

A Millî Takım Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir oyuncumuz, 27 Mart Pazartesi günü saat 16.15'te Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. A Millîler, karşılaşma öncesindeki resmî antrenmanını da bu statta saat 17.00'de yapacak.

Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman?

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 28 Mart Salı günü oynanacak olan Türkiye - Hırvatistan maçı 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

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