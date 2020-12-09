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Son dakika haberler... Alanya'da onlarca kişinin katıldığı mevlide kaymakamlıktan inceleme!

Antalya'da akılalmaz bir görüntü kaydedildi. Kentin Alanya ilçesinde esnaflık yapan M.K., koronavirüsten yaşamını yitiren babası için mevlit okutup, yemek verdi. Kaymakamlık mevlide katılan onlarca kişinin tespiti ve cezai işlem uygulanması için inceleme başlattı

Son dakika haberi: Akıl almaz koronavirüs olayı! Ölen babası için...
Koronadan ölen babası için mevlit okuttu!
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DHA

Alanya'da geçen hafta koronavirüs nedeniyle babası R.K.'yi kaybeden M.K., iş yerinin önünde mevlit okutup yemek verdi.

DHA'nın haberine göre, yeni koronavirüs kısıtlamaları kapsamında, evlerde doğum günü, yılbaşı kutlaması, mevlit gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmezken, M.K.'nin babası için verdiği mevlide onlarca kişinin katıldığını gösteren fotoğraflar sosyal medyada hızla yayıldı. Fotoğraflarda maske ve mesafe kurallarına riayet edilmediği de görüldü.

Olayın ardından Alanya Kaymakamlığı inceleme başlattı. Yapılacak çalışma kapsamında mevlide giden kişilere koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

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