Türkiye'nin konuştuğu Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili TFF inceleme başlattı. Şike iddiaları üzerine harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu yapacağı incelemede iddiaları doğrular nitelikte bulgulara ulaşırsa dosya Etik Kurulu'na sevk edilecek ve yasal süreç başlayacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta play-off'a kalma mücadelesi veren Ankaraspor ve kümede kalmaya çalışan Nazilli Belediyespor arasındaki karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Ankaraspor, 1. Lig'e yükselme play-off'larına katılabilmek için ligi ilk 6 sıra içerisinde bitirme mücadelesi veriyordu. Karşılaşma öncesinde 56 puanla 6. sırada bulunan Ankaraspor, ligin bitimine 1 hafta kala, en az 1 puan alması halinde bu hedefini garantilemiş olacaktı.

Nazilli Belediyespor karşısında alınan 0-0 beraberlikle, yedinci sıradaki Karacabey Belediyespor ile arasındaki farkı 6 puanda tutan Ankaraspor, ilk 6'yı garantiledi. Nazilli Belediyespor ise, Ankaraspor ile oynayacağı maçtan önce 38 puanla küme düşme sınırının hemen üzerinde 15. sırada bulunuyordu. Aynı şekilde Nazilli'nin de en az 1 puanı hanesine yazdırması halinde, ligin son haftasında kümede kalmayı kesinleştirmiş olacaktı.

Nitekim Ankaraspor ile oynanan maçın 0-0 sona ermesiyle puanını 39 yapan Nazilli Belediyespor, kümede kaldı ve Zonguldak Kömürspor 35 puanla küme düşen ekip oldu.

Öte yandan maçın istatistikleri dikkat çekti. İki takım da müsabakayı şut çekmeden tamamladı. Maçta sadece 2 korner atışı kullanıldı. Karşılaşmada sarı ve kırmızı kart çıkmazken, Ankaraspor maçı 10 faul, Nazilli Belediyespor ise 5 faulle tamamladı.

Teknik direktörlüğünü eski Beşiktaşlı futbolcu Olcay Şahan'ın yaptığı Ankaraspor, ligin son haftasında deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak. Nazilli Belediyespor ise, haftayı BAY geçecek.

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAVUZYILMAZ'DAN İNCELEME ÇAĞRISI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz; TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu Etimesgut Stadı'nda oynanan Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçının hayatın ve futbol tarihinin olağan akışına aykırı bir şekilde tamamlandığına dikkat çekti. 90 boyunca iki takımın şut bile çekmediğini ve müsabakanın 0-0 bittiğinin altını çizen Yavuzyılmaz, her iki takımın uzlaşarak sahaya çıktığını savundu.

Yavuzyılmaz, "2. Lig Beyaz Grup’ta oynanan Ankaraspor - Nazillispor maçı için kulüplerin beraberlik sonucu üzerinde uzlaşarak sahaya çıktıkları görülmektedir. Zira maç boyunca iki takımın kalesine doğru düzgün şut bile çekilmemiştir. Bu durum hayatın ve futbol tarihinin olağan akışına aykırıdır. Bunun bir sonucu olarak Zonguldak Kömürspor küme düşürülmüştür. Maçın mutlaka incelemeye alınması gerekiyor. Konunun takipçisi olacağım" ifadelerine yer verdi.

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Yaşanan tartışmalarda Ankaraspor'un play-off'u, Nazilli Belediyespor'un da ligde kalmayı garantilediği; bu durumun Zonguldak Kömürspor'un TFF 3. Lig'e düşmesine sebep olduğuna da dikkat çekildi.