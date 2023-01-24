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Haberler İş-Yaşam Bakan Vedat Bilgin: EYT düzenlemesinin bu hafta TBMM'ye gelmesini bekliyoruz
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Son dakika haberi Bakan Vedat Bilgin: EYT düzenlemesinin bu hafta TBMM'ye gelmesini bekliyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemenin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesinin beklendiğini bildirdi.

Bakan Vedat Bilgin: EYT düzenlemesinin bu hafta TBMM'ye gelmesini bekliyoruz
AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemenin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesinin beklendiğini bildirdi.

Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin EYT düzenlemesine ilişkin sorularını yanıtladı.

Düzenlemenin bu hafta Meclis'e gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruya Bilgin, "EYT bu hafta Meclis'e tahmin ediyorum gelir. Çünkü grupta milletvekilleriyle görüşüyorlar. Grubumuz tümüyle üzerinde konuştuklarını kanun teklifi haline dönüştürüp komisyonda tartışacaklar" dedi.

"İÇERİKTE BİR ŞEY DEĞİŞMEZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT'nin maliyeti nedir?" sorusu üzerine de bu yıl için 120-150 milyar lira arasında bir tahminin bulunduğunu söyledi. EYT'nin maliyetiyle ilgili konuşulan rakamların doğru olmadığını ifade eden Bilgin, "Rakamlar bizde, hesap bizde. Ben 150 milyar diyorum ama maksimum olabilecek şeyi diyorum. 120-150 milyar arasında değişebilir. Çünkü kaç kişi müracaat edecek bilmiyorsunuz" diye konuştu.

Prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili bir soruya karşılık da Bakan Bilgin, "EYT kapsamındaki borçlanmalar bunun içinde değil. Onun borçlanması tamamen bizim meri kanunumuza göre yapılan bir şey. '5000, 9000 prim gününü dolduramıyorum ya da 1000 gün eksiğim var yapılandırayım' diyemezsin. Mevcut kanunda 1000 gün eksiğin varsa çalışacaksın. Böyle bir borçlanma yok" dedi.

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