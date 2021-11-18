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Son dakika haberi Bakanlıktan döviz alım satımı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğde yapılan değişiklikler hakkında açıklama yaptı. Açıklamada “işlem limitlerini belirlemeye” ifadesinin sadece kimlik ibrazına yönelik olduğu ve kesinlikle serbest piyasaya müdahale amacı taşımadığı, döviz alım ve satımlarının serbestçe gerçekleştiği ifade edildi.

Son dakika haberi Bakanlıktan döviz alım satımı açıklaması
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğde yapılan değişiklikte işlem limitlerinin belirlenmesine yönelik ibareyle ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında düzenleme ile döviz bürolarında alım satım işlemlerinde kimlik ibrazı limitinin 100 doların üstü ve karşılığı Türk Lirası olarak yeniden belirlendiğini hatırlattı.

Açıklamada söz konusu değişiklikte “işlem limitlerini belirlemeye” ifadesinin ise sadece kimlik ibrazına yönelik olduğu ve bu ifadenin 100 dolar limitini artırma veya azaltmaya yönelik bir yetkilendirmeyi ifade ettiği vurgulandı.

Bakanlık ilgili açıklamasında döviz alım satımının piyasada alıcılar ve satıcılar arasında serbestçe gerçekleştiğini ve düzenlemenin serbest piyasaya müdahalesinin kesinlikle söz konusu olmadığı ifade edildi.

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