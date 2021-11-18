Döviz alım satımında kimlik tespit şartı esnetildi! 0:00 / 0:00

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Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile döviz alım satımında kimlik tespitini zorunlu hale getiren düzenlemede değişikliğe gidildi. Buna göre daha önce 1 dolarda bile zorunlu olan kimlik beyanı 100 dolar ve üstü işlemlerde zorunlu olacak.

Resmi Gazete'de yer alan açıklamada şunlar kaydedildi:

MADDE 1 – 30/1/2018 tarihli ve 30317 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’in 18 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “mevcut ortaklar dışında kişilere” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “tüm işlemlerde” ibaresi “100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarını aşan işlemler için” şeklinde değiştirilmiştir.