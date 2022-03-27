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Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurulunda Başkan Burak Elmas yönetiminin faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen ve GSTV'den canlı yayımlanan kongrede, 2021 yılında görev yapan merhum Mustafa Cengiz ile Burak Elmas yönetimlerinin faaliyetleri kapalı oylama usulüyle mali ve idari yönden ibraya sunuldu. Üyeler, kurulan 8 sandıkta iki ayrı dönem için oylarını kullandı.

Kongrede mevcut başkan Burak Elmas ve yönetiminin 16 Haziran ve 31 Aralık tarihleri arasındaki dönemi mali yönden ibra edilirken, idari yönden onay görmedi.

Burak Elmas döneminin mali faaliyetleri için kullanılan oyların 718'i ibra edilme, 638'i ibra edilmeme yönünde çıktı, 29 üye ise çekimser kaldı.

Elmas döneminin idari ibrası için verilen oyların 566'sı lehte, 801'i de aleyhte oldu. 16 oy da çekimser olarak kullanıldı.

Böylece Burak Elmas yönetiminin faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.

Öte yandan her iki dönemin denetim kurulu da yapılan açık oylamayla ibra edildi.

GALATASARAY SEÇİME GİDİYOR

Galatasaray başkanı Burak Elmas, tüzük gereği en geç 30 gün içerisinde 'olağanüstü seçim genel kurulunu' toplantıya çağıracak ve kendisi aday olamayacak. Burak Elmas yaptığı açıklamada "Bugüne kadar elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Dolayısıyla hakkınızı helal edin. Tüzüğümüzün gereği olarak önümüzdeki hafta kararı uygulamaya sokarak seçime gideceğiz. Hepinize teşekkür ederim." dedi.

TÜZÜK NE DİYOR?

Sarı-kırmızılı kulübün tüzüğüne göre ibra edilmeyen yönetimler, en geç 30 gün içerisinde seçime gitmek durumunda. Tüzüğün ilgili maddesinde "Genel Kurulca mali ve/veya yönetsel yönden aklanmama durumunda, en geç 30 (otuz) gün içinde Olağanüstü Seçim Genel Kurulunu toplantıya çağırmak" deniliyor.

Tüzüğün 59. maddesine göre ise ibra edilmeyen yönetimler, bir seçim dönemi geçmeden yeniden aday olamıyor ve seçilemiyor. Tüzükte söz konusu madde şöyle "İbra edilmeyen Kulüp Başkanı ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri bir seçim dönemi geçmeden yeniden aday olamaz ve seçilemezler."

MUSTAFA CENGİZ DÖNEMİ İBRA EDİLDİ

Kulüpte 1 Ocak-16 Haziran'da görevde bulunan merhum eski başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin faaliyetleri hem mali hem de idari yönden ibra edildi.

Cengiz döneminin idari faaliyetleri için verilen oyların 918'i ibra edilme, 421'i ise ibra edilmeme yönünde çıktı. Kullanılan oyların 32'si çekimser, biri de geçersiz sayıldı.

Mustafa Cengiz yönetiminin mali ibrası için de kullanılan oyların 958'i lehte, 377'si ise aleyhte verildi. Bu oylamada 36 çekimser, 4 de geçersiz oy çıktı.

İBRA EDİLMEYEN CENGİZ VE POLAT, MAHKEME KARARIYLA AKLANMIŞTI

Galatasaray Kulübünde daha önce Adnan Polat ve Mustafa Cengiz yönetimleri de idari yönden ibra edilmemişti.

Sarı-kırmızılı kulüpte Adnan Polat yönetimi 2011 yılında, Mustafa Cengiz yönetimleri ise 2018 ve 2019 yıllarında idari yönden genel kuruldan onay olamamıştı.

Adnan Polat ile Mustafa Cengiz'in 2018 yılındaki idari ibrasızlığı mahkeme kararıyla kaldırılmıştı.

Yaklaşık 24 saattir devam eden ve GSTV'nin yayınlamayı bıraktığı kongre, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanması, kulüp ile iştiraklerinin 2022 yılı bütçesinin oylanmasıyla sona erecek.

23 SAAT SÜRDÜ

Dün sabah saat 10.00'da başlayan Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurul toplantısında ibra oylaması bugün 08.00'e kadar sürdü.

KONGREDE YAŞANANLAR

> Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı dün sabah saat 10.00'da başladı. Basına kapalı gerçekleştirilen ve GSTV'den canlı yayınlanan kongrenin genel kurul divan başkanlığına Metin Sinan Aslan seçildi.

> Kongrede, kulüp yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından raporların takdimine geçildi. Sırasıyla faaliyet ve denetim raporları okundu.

> Kongrede verilen önerge üzerine ibra oylamalarının kapalı usulde yapılması oy birliğiyle kabul edildi.

> Üyelerin konuşmaları 23.20'e sona erdi.

> Burak Elmas'ın ikinci konuşmasından sonra, genel kurulun bir başka gün tamamlanması için verilen önerge oy çokluğuyla reddedildi.

> Toplam 2 bin 413 üyenin katıldığı ve 56 üyenin konuşma yaptığı kongrede daha sonra ibra oylamasına geçildi. Saat 00.02'de kapalı oylama başladı. 06.50'de oylama sona erdi. 07.51'de sandık sonuçları açıklandı.

NOTLAR

- Mehmet Orkun Çiydem'in konuşmasının ardından kongrede gerginlik yaşandı. Divan Başkanı Metin Sinan Aslan, üyelere uyarıda bulundu.

- Konuşmalar sırasında Enes Olgun'a cevap vermek isteyen Osman Tanburacı ile Metin Ünlü arasında tartışma çıktı. Osman Tanburacı genel kurul kararıyla salondan çıkartıldı.

- Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2021 itibarıyla borcunun 2 milyar 561 milyon lira olduğu açıklandı.

- Genel kurulda, kulüpte otizm yüzme şubesinin kurulması için verilen önerge oy birliğiyle kabul edildi.

- Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında açıklanan transfer tablosu